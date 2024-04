Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat intr-un interviu pentru So Foot ca pentru el Andrea Agnelli, pe care l-a considerat prieten, nu mai exista.

Ceferin a fost atat de categoric dupa ce Agnelli, presedintele clubului Juventus, a fost principal instigator al Superligii si i-a ascuns acest lucru.

"In acest caz, pot imparti protagonistii in trei categorii. Il pun pe Andrea Agnelli in prima. Aici este ceva personal. Pentru mine acest om nu mai exista. Credeam ca suntem prieteni, dar el m-a mintit pe fata pana in ultimul minut al ultimei zile, asigurandu-ma ca nu sunt motive de ingrijorare.

In contextul in care el semnase deja toate documentele necesare lansarii Superligii. In a doua categorie pun un grup de conducatori pe care ii consideram apropiati de mine si regret ca nu mi-au spus dinainte de voiau sa faca. In ultima categorie sunt conducatorii cu care nu aveam o relatie deosebita. Nu ii acuz, dar si ei trebuie sa suporte consecintele faptelor lor", a spus seful UEFA.

Luna trecuta, UEFA a deschis proceduri disciplinare impotriva ultimelor trei cluburi ramase in Superliga europeana, Juventus Torino, Real Madrid si FC Barcelona, pentru o posibila incalcare a cadrului juridic al forului.

Juventus Torino, Real Madrid si FC Barcelona sunt singurele cluburi care nu s-au retras oficial din Superliga europeana, proiect lansat in urma cu aproximativ o luna si jumatate de 12 cluburi europene si care a esuat rapid.