Surse Ziare.com : Un roman chemat de UEFA la Final 8 Champions League si Europa League

Arbitrul Ovidiu Hategan a fost anuntat de oficialii de la UEFA ca este luat in calcul pentru cele doua turnee finale, dar nu se stie deocamdata daca va oficia la centru in Champions League sau Europa League.Forul european a luat hotararea ca finalul celor doua competitii europene sa se desfasoare intr-un turneu, Final 8, din cauza pandemiei de coronavirus.Champions League se va desfasura in Portugalia, la Lisabona, iar Europa League in Germania.