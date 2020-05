UEFA are un plan care ar lovi in plin cluburile din Romania

Ziare.

Acest lucru ar insemna ca echipele din Romania risca sa nu mai fie primite in sezonul urmator al competitiilor europene.Instanta europeana a amanat deja debutul editiei 2020-2021 a Ligii Campionilor pentru data de 20 octombrie, in urma actualei crize sanitare, insa incertitudinea planeaza in continuare in privinta desfasurarii acestor tururi preliminare.Cea mai serioasa ipoteza, si cea mai probabila, este ca duelurile din preliminarii sa se dispute intr-un singur meci, pe teren neutru, scrie la randul sau ziarul francez L'Equipe.UEFA prevede sa incheie competitiile continentale din acest sezon, dupa ce atat Liga Campionilor cat si Europa League au fost oprite in luna martie, in faza optimilor de finala.Cele doua competitii ar urma sa fie reluate catre finele lunii iulie, dupa incheierea ligilor nationale, prevazute sa se reia luna aceasta, asa cum este cazul Germaniei, sau in cursul lunii iunie, in tari precum Spania, Anglia sau Italia, in functie de evolutia situatiei.