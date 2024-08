UEFA, despre "seara magnifica a CFR-ului"

Victoria obtinuta de CFR Cluj in fata celor de la Braga, scor 3-1, a impresionat pe toata lumea iar cei de la UEFA nu puteau face exceptie.

Pe site-ul oficial, forul continental a descris partida de marti ca fiind "seara magnifica a CFR-ului".

"Rui Pedro a reusit sa faca o seara magnifica pentru el si pentru CFR Cluj dupa ce hat-trick-ul sau a ajutat echipa din Romania sa ramana in cursa pentru calificarea in faza optimilor de finala in urma victoriei cu 3-1 obtinuta in meciul cu Braga", noteaza UEFA.

CFR Cluj o invinge pe Braga si se califica in primavara europeana

CFR Cluj a castigat meciul disputat marti seara cu Sporting Braga, scor 3-1, in etapa a cincea a grupelor Champions League, si a obtinut calificarea in primavara europeana.

Presa din Portugalia, despre CFR Cluj - Braga

In urma acestui succes, "feroviarii" si-au asigurat pozitia a treia in Grupa H si implicit calificarea in 16-imile Europa League. Echipa lui Paulo Sergio pastreaza sanse minime pentru accederea in optimile Champions League, avand nevoie de cel putin o remiza cu Manchester United in ultima etapa, dar si de un rezultat favorabil la Braga - Galatasaray.

