UEFA face anuntul cel mare: "Spectatorii revin in tribune la Supercupa Europa, in limita a 30 la suta din capacitatea stadionului"

Meciul dintre Bayern Munchen , castigatoarea Ligii Campionilor, si FC Sevilla, detinatoarea Ligii Europa, din 24 septembrie, va fi prima partida internationala care se va juca in fata publicului de la inceputul pandemiei de coronavirus."Desi este important ca activitatile noastre fotbalistice sa poata continua in aceasta perioada dificila, fara suporteri , jocul nu mai are acelasi rost. Noi speram ca Supercupa sa fie un meci pilot si sa marcheze inceperea revenirii spectatorilor pe stadioane", a declarat presedintele UEFA Aleksander Ceferin.Numarul de spectatori nu va depasi 30 la suta pe arena Puskas din Budapesta, care are 65.000 de locuri.UEFA a mai anuntat ca toate celelalte meciuri internationale din septembrie se vor juca fara spectatori.