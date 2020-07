UEFA, increzatoare privind desfasurarea a doua competitii intercluburi, in ciuda testarii pozitive a doi fotbalisti

Real Madrid, care a anuntat marti controlul pozitiv al atacantului sau dominican Mariano Diaz, urmeaza sa infrunte echipa Manchester City in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, pe 7 august, in Anglia. FC Sevilla a raportat la randul ei, miercuri, un caz de infectare cu noul coronavirus printre jucatorii sai, cu o saptamana inaintea returului cu AS Roma , din optimile de finala ale Europa League, programat pe 6 august, in Germania."Suntem increzator in faptul ca aceste cazuri nu vor afecta desfasurarea normala a meciurilor respective, la Manchester, respectiv Duisburg", a indicat purtatorul de cuvant al UEFA.Cei doi jucatori infectati au fost plasati in carantina, insa testele lor pozitive ridica semne de intrebare in privinta bunei desfasurari a celor doua competitii europene, care trebuie sa se incheie in august, cu doua turnee finale, la Lisabona pentru Liga Campionilor si in Germania pentru Europa League."UEFA este in contact cu Real Madrid si FC Sevilla, si urmareste cele doua situatii, precum si deciziile autoritatilor spaniole competente", a adaugat oficialul Uniunii europene de fotbal.Cele doua cazuri pozitive au avut efecte diferite in pregatirile celor doua cluburi . In timp ce Sevilla a suspendat toate antrenamentele sale colective, preocuparea este mai mica la Madrid, in conditiile in care Mariano Diaz nu a avut contacte recente cu coechipierii sai.