UEFA reactioneaza ca urmare a zvonurile aparute dupa ce Franta, Olanda si Belgia au decis sa opreasca definitiv campionatele interne

"In ceea ce priveste modul in care au fost prezentate cateva citate dintr-un interviu acordat BeIn, UEFA ar dori sa clarifice faptul ca presedintele Ceferin a spus ca cluburile din ligile care nu au terminat acest sezon vor trebui sa fie pregatite sa joace runde de calificare pentru sezonul urmator conform listei actuale de acces. El nu a mentionat si nici nu a facut aluzie la vreo modificare in lista de acces pentru competitiile UEFA rezervate cluburilor", a precizat forul european intr-un comunicat.Luarea de pozitie a UEFA vine dupa publicarea interviului mentionat anterior cu Aleksandr Ceferin, din care mass-media a evidentia afirmatia acestuia potrivit careia echipele din campionatele care au oprit prematur sezonul trebuie sa joace preliminarii in Liga Campionilor.UEFA, care va aborda problema reluarii competitiilor sale la nivel de club pe 27 mai, cu ocazia Comitetului sau Executiv, a solicitat tuturor organizatiilor care planifica reluarea campionatelor nationale sa elaboreze "protocoale complete" pentru a asigura protejarea sanatatii participantilor, in conformitate cu legislatiile locale.