Un atacant cunoscut a fost suspendat un an de UEFA dupa ce-a fost depistat pozitiv la un meci din Europa League

Ziare.

com

Conform forului continental, Biesiedin a fost testat pozitiv la Fonturacetam, un stimulent care figureaza pe lista substantelor interzise de Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA), conform analizelor efectuate de un laborator acreditat de acest organism.Comitetul de Apel al UEFA a convenit, dupa audiere si analizarea cazului, suspendarea lui Artem Biesiedin pentru un an. Sanctiunea este calculata incepand cu data de 19 decembrie 2019, cand fotbalistul a fost suspendat provizoriu de catre Comisia de control si disciplina, urmand sa se incheie pe 19 decembrie 2020.UEFA precizeaza, totodata, ca aceasta decizie este definitiva.Malmo FF a castigat meciul respectiv, in care Biesiedin a fost titular, cu scorul de 4-3, suedezii incheind Grupa B pe prima pozitie, in timp ce Dinamo Kiev s-a clasat pe pozitia a treia, fiind eliminata din competitie.