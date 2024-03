Scenă șocantă în cușcă. Luptătorul UFC care și-a mușcat adversarul VIDEO

Brazilianul Igor Severino a fost descalificat de la UFC Fight Night din Las Vegas după ce l-a muşcat de braţ pe Andre Lima în timpul meciului lor la categoria muscă, informează BBC.

Severino, în vârstă de 20 de ani, l-a muşcat pe Lima de biceps, în timp ce se aflau încleştaţi la cuşcă în runda a doua.

Arbitrul Chris Tognoni a oprit lupta, iar incidentul a fost revizuit înainte ca victoria să-i fie acordată brazilianului Lima.

Severino ar fi fost eliberat din UFC de către preşedintele Dana White.

"Aceştia erau doi luptători neînvinşi şi în plină ascensiune", a declarat White pentru jurnalistul Kevin Iole.

"Dacă te simţi frustrat şi vrei să ieşi din luptă, există o mulţime de moduri de a face acest lucru, dar cel mai rău lucru pe care îl poţi face este să-ţi muşti adversarul. Acum eşti tăiat şi pierzi cea mai mare oportunitate din viaţa ta. Ca să nu mai vorbim că va avea probleme reale cu NSAC (Comisia Atletică a Statului Nevada)", a mai spus el.

Lima, în vârstă de 25 de ani, a postat ulterior fotografii în care îşi tatuează semnul muşcăturii, după care White a spus că îi va dubla prima de luptă la 50.000 de dolari (40.000 de lire sterline).

Igor Severino was disqualified from UFC on his debut Fight Night after biting his opponent, Andre Lima, on the arm during their flyweight bout.😳 pic.twitter.com/2Q4qE4ncl3