Dinamo e cu un picior în liga secundă! Ce spune antrenorul Dusan Uhrin

Tehnicianul echipei Dinamo, Dusan Uhrin Jr., a declarat, sâmbătă seară, după înfrângerea din meciul cu Universitatea Cluj, scor 0-2, că speră ca formaţia sa să dea totul în confruntarea retur şi să întoarcă rezultatul.

”Nu am început jocul cu agresivitate, nu e un rezultat prea bun. A doua repriză am început să jucăm mai bine, dar nu am înscris, era important să dăm gol. Mai avem 90 de minute să întoarcem rezultatul şi sper să dăm maximum la retur. A fost un discurs dur (n.r.- în vestiar, la pauză), am început bine repriza a doua, dar nu am reuşit să înscriem. E 0-2, mai avem un meci acasă. Două bare nu ajung. A fost greu pentru că U Cluj a jucat bine, acum trebuie să încercăm să revenim. Jucătorii vorbesc între ei, dar trebuie să demonstreze pe teren. Atmosfera a fost superbă, dar am fost concentrat la meci”, a spus Uhrin, potrivit digisport.ro.

U Cluj - Dinamo 2-0

Au marcat Remacle ’14 şi Boiciuc ’83.

În minutul 72, de la gazde a fost eliminat Fernandes.

Returul va avea loc la 29 mai.