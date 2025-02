Primul unicorn românesc dă în judecată ANAF. Miza procesului este o sumă de peste 226 de milioane de lei

UiPath SRL, subsidiara din România a grupului UiPath, cunoscut ca primul unicorn creat de antreprenori români, a dat în judecată Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Ministerul Finanțelor, solicitând anularea unei decizii de soluționare defavorabile a unei contestații.

Decizia ANAF se referă la inspecția fiscală privind impozitul pe profit pentru perioada 2018-2022, care a dus la eliminarea unor deduceri ce au redus pierderile reportate ale companiei cu aproximativ 66,7 milioane dolari. UiPath a anunțat că este în curs de contestare a acestei eliminări printr-un litigiu, arată Profit.ro.

"Au fost eliminate anumite deduceri, ceea ce a avut ca rezultat o propunere de reducere cu circa 66,7 milioane dolari (echivalentul a peste 276 de milioane lei) a pierderilor reportate. Suntem în curs de contestare a eliminării printr-un litigiu", a transmis UiPath în decembrie 2024.

Negocieri între părți

În ciuda pierderilor cumulate de peste 1,7 miliarde lei până în 2022, UiPath SRL a raportat un profit net de 31,85 milioane lei în 2023, cu venituri totale de 2,989 miliarde lei. De asemenea, compania se află în negocieri bilaterale privind prețurile de transfer între SUA și România, dar și între Japonia și România.

"În plus, ne-am angajat în două negocieri bilaterale privind prețurile de transfer (prețurile tranzacțiilor intragrup, între subsidiare din țări diferite – n.r.), pentru modelul nostru de stabilire a prețurilor de transfer, una între SUA și România și una între Japonia și România. Negocierile sunt încă în curs, autoritățile sunt în proces de determinare a împărțirii costurilor între țările respective, iar rezultatele finale rămân incerte. Cu toate acestea, după ce am evaluat evoluțiile recente ale negocierii privind prețurile de transfer între SUA și România, considerăm că este mai probabil ca poziția noastră să nu poată fi susținută în cazul unui audit fiscal (al autorității de profil din SUA, IRS – n.r.). În consecință, pentru perioadele de 3 și 9 luni încheiate la 31 octombrie 2024, am înregistrat o scădere cu 33,8 milioane dolari a activelor reprezentând impozit amânat din SUA (...). Am înregistrat de asemenea o creștere cu 16 milioane dolari a activelor reprezentând impozit amânat din România (...)", au spus reprezentanții UiPath.

Grupul a înregistrat pierderi nete de 125,4 milioane dolari în perioada februarie-octombrie 2024, dar a anunțat continuarea dezvoltării cu "Actul II al UiPath", o nouă platformă de automatizare a proceselor pentru firme.

