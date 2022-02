Aproape iti ia durerea cu mana: iata de ce sa incerci balsamul vindecator cu ulei CBD

Durerea este primul semnal pe care ti-l transmite corpul pentru a te atentiona ca se confrunta cu procese celulare daunatoare. In general, primul reflex te indeamna sa administrezi rapid un medicament, pentru a calma acel semnal. Exista insa si alte metode prin care poti scapa de disconfortul creat de durere. Ai incercat vreodata balsamul vindecator cu ulei CBD?

Desi ideea de a utiliza produse pe baza de canabinoizi, cu extracte din canepa, care contin o concentratie mare de CBD inspira reticenta unora, este bine sa stii ca toate aceste produse sunt sigure pentru sanatatea organismului uman si nu creeaza dependenta. Uleiul de canabis contine canabidiol (CBD), un compus extras din planta de canepa si nu are efecte psihoactive, nu contine THC, este natural si complet legal in Romania.

Canepa, planta minune care a fost data uitarii

Canabidiolul este unul dintre cei aproximativ 60 de compusi existenti in planta de canepa. Datorita denumirii stiintifice a canepei de Canabis Sativa L., renumitul ulei CBD mai este cunoscut si sub numele de ulei de canabis. Studiile efectuate pana in prezent au aratat ca planta de canepa are un continut bogat de CBD, acest compus avand proprietati puternice antiinflamatoare. Din acest motiv, este folosit din ce in ce mai frecvent in industria cosmetica, dar si in medicina naturista din lume.

Rezultatele obtinute in calmarea durerii au starnit si mai mult interesul cercetatorilor, acestia elaborand numeroase studii care analizeaza cu atentie modul in care organismul reactioneaza la acest compus. Toate aceste cercetari au demonstrat ca uleiul de canabis nu are efecte halucinogene sau narcotice, insa poate oferi nenumarate beneficii pentru organismul uman.

Balsamul vindecator cu ulei CBD este unul dintre produsele cu efect exceptional asupra durerii. Are o absorbtie rapida, ofera un grad ridicat de hidratare non-grasa si o catifelare a pielii de lunga durata. Ingredientele selectate alcatuiesc o formula completa ce acopera un spectru larg de afectiuni. Continutul ridicat de CBD ii ofera proprietati antioxidante si antiinflamatoare. Il poti aplica fara grija, deoarece acesta nu pateaza hainele.

Canabidiolul, antiinflamatorul viitorului?

Toate produsele cu spectru complet sunt concepute pentru a promova homeostazia corpului. Te vor ajuta sa te recuperezi dupa exercitiile fizice, prin reducerea inflamatiei, sa iti ameliorezi durerile musculare dupa traversarea unei gripe sau raceli si sa te eliberezi de tensiunile acumulate la nivel muscular.

Beneficiile acestui balsam cu ulei CBD pentru sanatate deriva din interactiunea canabinoizilor cu sistemul endocanabinoid din organism. Acest sistem are un rol esential in mentinerea unui echilibru intern intre toate organele si functiile acestora, echilibru cunoscut si sub numele de homeostazie. Fiecare sistem endocanabinoid este alcatuit din receptori canabinoizi, pe care compusul CBD ii poate modula, contribuind la restabilirea echilibrului optim.

Canabidiolul este recunoscut ca fiind un antiinflamator deosebit de puternic, ceea ce a condus la demararea unor numeroase studii privind efectul acestuia in ameliorarea durerilor. S-a descoperit ca uleiul CBD poate fi utilizat pentru a preveni si trata o varietate de afectiuni, ca o alternativa mai sigura la medicamente. Compozitia acestuia echilibreaza comunicarea dintre celulele sistemului imunitar, suprimand inflamatia si reducand roseata si umflarea.

Daca esti in cautarea unui mod eficient de a reduce durerea, incearca calitatile exceptionale ale acestui produs inovativ cu ulei CBD. Rezultatele te vor surprinde, dobandind o incredere mai mare in gama acestor produse.

