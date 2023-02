Top 3 pași importanți în îngrijirea tenului tău

Atenția pe care o acordă bărbații aspectului fizic a crescut semnificativ în ultimii ani. Aceasta este o necesitate în ziua de azi când pielea este expusă la o serie întreagă de elemente externe care o afectează.

Grija pentru aspectul fizic a fost, pentru mult timp, o preocupare tipic feminină. Însă mentalitatea masculină a evoluat semnificativ. Astfel, pentru a acoperi o categorie cât mai largă de necesități ale pielii masculine, producătorii au adus pe piață o gamă vastă de produse.

Dacă și tu simți că ți-ai neglijat prea mult corpul, nu trebuie să te alarmezi. Pentru a o repara și a o proteja, ai nevoie doar de produsele potrivite acestuia.

Iată care sunt pașii la care poți apela cu încredere pentru aranjarea părului, hidratarea pielii sau tratarea iritațiilor de la bărbierit:

1. Curățarea

Deși pentru multă lume poate părea ciudat, spălatul feței dimineața este un proces la care trebuie să renunți. Important este să îți cureți seara tenul cât mai bine, iar uleiurile naturale ale pielii produse în timpul nopții să rămână intacte. Astfel, momentul potrivit pentru curățarea tenului este seara, și nu dimineața, așa cum știai până acum. Însă, dacă ai barbă și obişnuieşti să folosești ulei de barba sau alte produse pentru întreţinere, este recomandat să le folosești conform instrucțiunilor.

Specialiștii recomandă utilizarea unui produs de curățare sub formă de spumă înainte de bărbierit pentru a ajuta la reducerea uleiului de suprafață. Dacă nu ai pielea sensibilă, poți alterna între un produs de curățare exfoliant, pentru o experiență de bărbierit îmbunătățită, și o spălare ușoară. În schimb, dacă ai tenul gras, dimineața poți folosi un prosop fierbinte pentru a curăța fața. Pentru a te revigora, poți stropi ușor cu apă rece.

2. Repararea

Stresul oxidativ provocat de radicalii liberi lasă semne vizibile pe tenul tău. Aerul poluat, fumul de țigară și razele soarelui sunt doar câțiva factori externi ce pot dăuna pielii tale. Un ser bogat în vitamina C are un efect antioxidant care are puterea de a reduce daunele provocate de către factorii externi. Persoanelor trecute de 30 de ani le este recomandată utilizarea unei creme cu retinol seara, după curățarea tenului. Aceasta este un ajutor de nădejde în lupta împotriva ridurilor fine. Dacă observi pe tenul tău linii accentuate formate de riduri de care ai vrea să scapi fie pe frunte, fie la colțul ochilor, este posibil ca tratamentele aplicate acasă să nu aibă un efect spectaculos. Astfel, cel mai sigur este să apelezi la serviciile unui specialist care, prin tratamente atent efectuate, îți poate oferi rezultatele dorite.

3. Hidratarea și protecția

Pentru a fi eficientă și pe termen mediu și lung, rutina de dimineață trebuie să includă doar hidratarea și protecția pielii. Pentru asta, ai nevoie să găsești produse care se potrivesc nevoilor tenului tău fie o cremă hidratantă care conține și cel puțin un SPF 30, fie două produse diferite. Indiferent de sezon, dacă cerul este liber sau plin de nori, pielea are nevoie de protecția unui SPF eficient pentru a evita leziunile provocate de razele soarelui. Pentru o hidratare eficientă, poți opta seara pentru o cremă hidratantă ușoară fără factor de protecție solară. Acest pas este necesar pentru persoanele care au o piele cu tendințe de uscare. Nu există o rețetă exactă atunci când vine vorba despre hidratare, deci fiecare dintre noi trebuie să își cunoască nevoile pielii și să folosească produse atât cât îi solicită tenul.

Cei trei pași pot părea complicați la început, însă nu reprezintă decât o bază pentru obținerea și păstrarea unui ten curat și sănătos. În scurt timp, aceștia vor face parte din viața ta și vei putea observa rezultate remarcabile ce te vor motiva să continui.