Cum poate o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi să protejeze creierul. Recomandarea nutriționiștilor

Autor: Andreea Deaconescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 15:45
717 citiri
Cum poate o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi să protejeze creierul. Recomandarea nutriționiștilor
Ulei de măsline FOTO Pexels

Uleiul de măsline nu mai este doar un ingredient nelipsit din bucătăriile lumii, ci se dovedește a fi un aliat natural al sănătății creierului. Studiile recente arată că un consum regulat poate reduce semnificativ riscul de declin cognitiv și demență, iar efectele sale benefice se amplifică atunci când face parte dintr-o alimentație de tip mediteraneean.

O jumătate de linguriță de ulei de măsline poate face minuni

Un studiu publicat în 2024, care a inclus peste 92.000 de participanți din Statele Unite, a relevat că persoanele care consumă zilnic aproximativ o jumătate de lingură de ulei de măsline prezintă un risc cu 28% mai mic de deces asociat demenței, potrivit Eating Well.

Dieta mediteraneană, renumită pentru longevitate și protecția împotriva bolilor degenerative, se bazează pe alimente naturale, grăsimi sănătoase și un consum redus de produse procesate. Uleiul de măsline, bogat în antioxidanți naturali, joacă un rol central în acest model alimentar. Substanțele conținute de ulei protejează celulele nervoase de inflamații și stres oxidativ, contribuind la menținerea unei circulații sangvine optime și la comunicarea eficientă între neuroni.

Calitatea uleiului și modul în care este păstrat sunt esențiale pentru menținerea proprietăților sale nutritive. Uleiurile extravirgine, mai puțin procesate, conțin o concentrație mai mare de antioxidanți, însă acești compuși se degradează rapid în contact cu lumina, căldura sau aerul. Specialiștii recomandă sticle închise la culoare, de preferat verde sau maro opace, și depozitarea într-un recipient etanș și curat pentru a proteja gustul și efectele benefice ale uleiului.

Nutriționiștii subliniază că beneficiile se văd cel mai bine atunci când uleiul de măsline este consumat moderat, în combinație cu legume, fructe, cereale integrale și pește. Înlocuirea grăsimilor saturate, precum untul sau margarina, cu ulei de măsline reduce inflamațiile din organism și sprijină sănătatea inimii și a creierului. Chiar și un strop adăugat peste o salată sau paste poate avea efecte notabile pe termen lung.

Pe lângă protecția împotriva bolilor degenerative, uleiul de măsline susține procesele cognitive și menține claritatea mentală odată cu înaintarea în vârstă. Într-o lume din ce în ce mai preocupată de sănătatea creierului, acest aliment tradițional se dovedește un aliat accesibil și ușor de integrat în rutina zilnică, cu beneficii care depășesc gustul și aroma inconfundabilă.

Studiu amplu: bărbații pierd volum cerebral mai rapid decât femeile. Creierul feminin pare mai rezistent la îmbătrânire
Studiu amplu: bărbații pierd volum cerebral mai rapid decât femeile. Creierul feminin pare mai rezistent la îmbătrânire
Un nou studiu european de mare amploare, coordonat de cercetători din Norvegia, oferă o perspectivă surprinzătoare asupra modului în care îmbătrânește creierul uman. Bărbații pierd volum...
Cresc tensiunile în guvern. Consultant politic: ”PSD a ridicat nivelul în războiul cu Bolojan. Partidele politice par incapabile să facă reformele necesare”
Cresc tensiunile în guvern. Consultant politic: ”PSD a ridicat nivelul în războiul cu Bolojan. Partidele politice par incapabile să facă reformele necesare”
Consultantul politic Cristian Hrițuc este de părere că evenimentele din ultima săptămână arată o escaladare a conflictului politic între PSD și premierul Ilie Bolojan, dar și o stagnare...
#ulei de masline, #creier, #Alzheimer , #dieta
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
Digi24.ro
Scandal urias in armata: "Ne-am inrolat sa aparam tara, nu sa fim agresate sexual de colegi"
DigiSport.ro
Baiaram nu s-a mai abtinut: a vrut sa-i dea inapoi ceasul de 18.000 de euro lui Radoi! Reactia categorica a antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum poate o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi să protejeze creierul. Recomandarea nutriționiștilor
  2. Adevărul despre „intoleranța la gluten”. De ce mulți dintre cei care cred că o greșesc, potrivit cercetătorilor
  3. La ce riscuri te expui dacă iei vitamina D în exces. Avertismentul medicilor
  4. România are o nouă stațiune turistică. Prin ce se face remarcată comuna care a primit acest statut
  5. Povestea bătrânului care la 82 de ani lucrează ca agent imobiliar, dar și operator de motostivuitor: "Nu am niciun plan să mă pensionez. Va trebui să mă scoată cu forța"
  6. Trei nutriționiști au fost întrebați care este cea mai sănătoasă făină: toți au spus același lucru
  7. June Lockhart a murit la vârsta de 100 de ani. Actrița a avut o carieră cinematografică impresionantă
  8. 3 zodii care atrag câștiguri financiare importante în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie
  9. Șapte sfaturi pentru a rămâne sănătos pe timp de iarnă. Ce alimente se recomandă să consumi
  10. Horoscop zilnic. Duminică, 26 octombrie. Zodia care ar trebui să-și stabilească cu atenție prioritățile