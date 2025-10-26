Cum poate o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi să protejeze creierul. Recomandarea nutriționiștilor

Uleiul de măsline nu mai este doar un ingredient nelipsit din bucătăriile lumii, ci se dovedește a fi un aliat natural al sănătății creierului. Studiile recente arată că un consum regulat poate reduce semnificativ riscul de declin cognitiv și demență, iar efectele sale benefice se amplifică atunci când face parte dintr-o alimentație de tip mediteraneean.

O jumătate de linguriță de ulei de măsline poate face minuni

Un studiu publicat în 2024, care a inclus peste 92.000 de participanți din Statele Unite, a relevat că persoanele care consumă zilnic aproximativ o jumătate de lingură de ulei de măsline prezintă un risc cu 28% mai mic de deces asociat demenței, potrivit Eating Well.

Dieta mediteraneană, renumită pentru longevitate și protecția împotriva bolilor degenerative, se bazează pe alimente naturale, grăsimi sănătoase și un consum redus de produse procesate. Uleiul de măsline, bogat în antioxidanți naturali, joacă un rol central în acest model alimentar. Substanțele conținute de ulei protejează celulele nervoase de inflamații și stres oxidativ, contribuind la menținerea unei circulații sangvine optime și la comunicarea eficientă între neuroni.

Calitatea uleiului și modul în care este păstrat sunt esențiale pentru menținerea proprietăților sale nutritive. Uleiurile extravirgine, mai puțin procesate, conțin o concentrație mai mare de antioxidanți, însă acești compuși se degradează rapid în contact cu lumina, căldura sau aerul. Specialiștii recomandă sticle închise la culoare, de preferat verde sau maro opace, și depozitarea într-un recipient etanș și curat pentru a proteja gustul și efectele benefice ale uleiului.

Nutriționiștii subliniază că beneficiile se văd cel mai bine atunci când uleiul de măsline este consumat moderat, în combinație cu legume, fructe, cereale integrale și pește. Înlocuirea grăsimilor saturate, precum untul sau margarina, cu ulei de măsline reduce inflamațiile din organism și sprijină sănătatea inimii și a creierului. Chiar și un strop adăugat peste o salată sau paste poate avea efecte notabile pe termen lung.

Pe lângă protecția împotriva bolilor degenerative, uleiul de măsline susține procesele cognitive și menține claritatea mentală odată cu înaintarea în vârstă. Într-o lume din ce în ce mai preocupată de sănătatea creierului, acest aliment tradițional se dovedește un aliat accesibil și ușor de integrat în rutina zilnică, cu beneficii care depășesc gustul și aroma inconfundabilă.

