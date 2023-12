Hoții din Grecia s-au specializat în furtul de măsline după explozia prețurilor la ulei. Producător: "Am împrejmuit zona fabricii și patrulăm noaptea"

Prețurile uleiului de măsline au crescut semnificativ pe plan global din cauza unei producții mai scăzute, în special în Grecia, unde condițiile meteorologice capricioase au redus recolta cu până la 50%, ducând la dublarea prețului en-gros al uleiului și la apariția furturilor din cauza prețurilor ridicate.

Aceste situații i-au determinat pe producători să ia măsuri, instalând camere de supraveghere și alarme pentru a proteja recolta și a descuraja hoții.

Panagiotis Tsafaras, un producător de măsline din Grecia, a ajuns să patruleze de două ori pe zi prin livezile sale în ultima perioadă pentru a-i ține departe pe hoții, în condițiile în care prețurile au crescut din cauza unei recolte slabe.

"Nu am mai avut parte de așa ceva"

Tsafaras a fost jefuit de două ori, iar hoții au furat mai mult de o tonă din producția sa de măsline sale luna trecută.

"Asta se întâmplă pentru prima dată. Nu am mai avut parte de așa ceva în regiunea noastră", a declarat Tsafaras, în vârstă de 63 de ani, care și-a petrecut întreaga viață recoltând măsline în orașul Filiatra de la malul mării, din peninsula Peloponezului de sud.

Alți producători din întreaga țară au luat măsuri mai drastice, instalând camere de luat vederi și dispozitive GPS pe copaci, și luând în considerare un contract cu o firmă de securitate privată.

"Când am văzut asta, am fost șocat, am fost trist și apoi m-am gândit: Ce e asta, de ce se întâmplă?", a spus Tsafaras despre furt.

Tsafaras spune că hoții acționează noaptea. Folosesc bețe pentru a bate măslinele de pe copaci sau fierăstraie electrice silențioase pentru a tăia ramuri întregi pe care le încarcă în camionete. Pentru a evita să fie prinși, extrag uleiul în zone diferite față de cea din care a fost furată recolta.

Poliția elenă a confirmat pentru Reuters că există o creștere a furturilor de măsline și ulei de măsline în întreaga țară în acest an, scrie presa din Grecia.

Grecia este al treilea cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, după Italia și Spania, care au înregistrat incidente similare.

Se estimează ca producția din acest an să scadă cu până la 50% până la aproximativ 170.000 de tone, conform oficialilor guvernamentali. Randamentul va fi cel mai scăzut din ultimii ani, în principal din cauza condițiilor meteorologice, inclusiv furtuni, secetă și temperaturi ridicate care au uscat măslinele.

Scăderea producției a dublat prețurile en-gros ale uleiului de măsline la 8-9 euro pe litru, conform oficialilor guvernamentali. Prețurile de retail au ajuns până la 14 euro, făcând recolta o țintă atrăgătoare pentru hoți.

Filiatra, care se mândrește cu o replică a turnului Eiffel înaltă de 26 de metri, este un oraș liniștit într-o câmpie fertilă cu 5 milioane de arbori care contribuie cu 10-12% la producția de măsline a Greciei.

"Acestea sunt lucruri triste", a spus Dimitris Plakonouris, în vârstă de 37 de ani, producător de măsline, care deține 2.000 de arbori în Filiatra, referindu-se la furturi.

"Singura măsură pe care o putem lua este să colectăm măslinele cât mai repede posibil, astfel încât hoții să nu le poată fura", a spus Plakonouris.

Proprietarul fabricii de ulei, Panagiotis Foudas, a spus că veștile despre furturi i-au determinat deja pe el și pe partenerul său de afaceri să ia măsuri.

"Am instalat camere de supraveghere și un sistem de alarmă, am împrejmuit zona fabricii de ulei pentru a proteja recolta și încercăm să patrulăm noaptea", a spus el.