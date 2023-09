Cât a ajuns să coste uleiul de măsline în Grecia: "Să vă luați acum, cât încă n-a crescut la un maxim istoric"

Sezonul estival se apropie de final, iar românii se bucură de ultimele zile de vacanță din Grecia. Înainte să revină în țară, cei mai mulți au grijă să cumpere produsele tradiționale preferate, iar de pe listă nu lipsește uleiul de măsline.

Prețurile acestuia au început să crească, noi creșteri de prețuri fiind așteptate în perioada următoare, potrivit postărilor de pe grupurile dedicate vacanțelor din Grecia.

"Mulți copaci nu au măsline"

Scumpirile au început de anul trecut, iar anul acesta producția este scăzută, potrivit unei postări de pe Forum Thassos.

"Săptămâna asta v-am aprobat postările și comentariile referitoare la creșterea prețului uleiului de măsline.

Creșterea a început încă de la finalului anului trecut, când producția din toamnă a fost una mai slabă calitativ dar și cantitativ. Puțini producători au avut pentru acest an ulei extra-virgin.

Acum, în acest moment, mulți copaci nu au măsline.

Așadar, prețul uleiului de măsline din acest moment este unul încă scăzut, având în vedere producția de anul acesta ce urmează să fie procesată în această toamnă.

Sfatul meu este ca, dacă sunteți consumatori de ulei de măsline de calitate și nu vreți să plătiți foarte mult pentru el, să vă luați acum, cât încă nu a crescut la un maxim istoric. Spania și Italia se confrunta deja cu seceta și producția slabă înaintea Greciei".

"Ca să nu pară prețul mare au pus în ambalaje de până la 3 l"

În comentarii, mai mulți români anunțat le ce prețuri au cumpărat uleiul de măsline.

"40 de euro pentru 5 l mi se pare în regulă. Un preț real și bun. Dar 60 de euro mi se pare exagerat de mult."

"Am luat eu organic cu 11-12 e / l deci cam acolo e la 60 acum. Sursă, fabrica aia de lângă Primos undeva pe un drumuleț la stânga mergând spre Limenaria. Ca să nu pară prețul mare au pus în ambalaje de până la 3 l."

"Noi am cumpărat cu 35 € de la o localnică, cu ajutorul unei doamne de la care am cumpărat și anii trecuți, dar dansa nu mai avea. A zis că într-adevăr nu sunt măsline anul acesta și nici anul trecut nu au fost multe. În opinia mea, nu poți cumpără cu nemiluita ptr că are termen de valabilitate. Al nostru ambalat anul acesta în martie, e valabil până anul viitor în septembrie. Sperăm să mergem și anul viitor în Thassos și dacă vom găși la un preț echitabil și ptr producător și ptr noi, vom lua. Suntem conștienți că la prețul din acest an nu mai găsim. P.S. E ulei virgin ce am cumpărat!"

Prețurile din diferite zone din Grecia

Cei mai mulți români au plătit 8 euro pe litru, în medie, în timp ce unii au dat mai mult sau mai puțin.

"Pe Sithonia și Kassandra între 40 și 50 de euro 5 l, făcut acasă, găsit cel mai jos 35 în Kassandra."

"Pe Evia am cumpărat de la particular 10 e litru și în târg era 5 euro. La Panagia 45 e cutia 5 litri."

"15 euro litrul de ulei", a anunțat un român pe Forum Halkidiki.

"8 Euro litru am găsit în Sithonia".

"8 euro am luat noi direct de la producător în Nea Potidea."

"8 euro în Vourvourou."

"Este de la 8 în sus. Cel cu aciditate mai mică era prin zona Nei Pori 53 euro 5 litri."

"9,5 euro în Sarti- iulie."

"Bravo lor! Să vândă și cu 25, dacă lumea cumpără de acolo și nu de unde e jumătate din prețul asta pentru aceeași calitate."

