Atunci când gătim, aproape întotdeauna avem nevoie de un tip de grăsime. Aceasta împiedică mâncarea să se lipească de tigaie, dă savoare preparatelor (uneori adăugând propriul gust) și ajută organismul să absoarbă vitaminele liposolubile din preparate.

Oferta de grăsimi și uleiuri este foarte variată: ulei de măsline, de avocado, de rapiță, de cocos, unt, unt clarificat, seu, ulei de floarea-soarelui și multe altele. Fiecare are un gust și un profil nutrițional aparte, ceea ce face alegerea mai complicată.

Nutriționiștii însă ne pot ghida în aceste alegeri. Realsimple.com a vorbit cu patru specialiști pentru a afla ce ulei folosesc cel mai des la gătit. Interesant este că toți au dat același răspuns!

Ce contează atunci când alegem un ulei de gătit

1. Conținutul nutrițional

Primul criteriu este, desigur, valoarea nutritivă. „Mă uit mereu la felul în care organismul răspunde la ulei, cât de stabil este la temperaturi ridicate și cum influențează inflamația, hormonii, sănătatea digestivă și echilibrul mineral”, explică Sam Schleiger, dietetician și specialist în sănătatea femeii.

Un aspect esențial este compoziția în acizi grași. „Prioritizez uleiurile bogate în grăsimi sănătoase – în special grăsimi mononesaturate – și sărace în grăsimi saturate”, adaugă dieteticianul Sapna Peruvemba.

Grăsimile mononesaturate, considerate „grăsimi bune”, sunt asociate cu beneficii pentru inimă: reduc colesterolul LDL („rău”), scad trigliceridele și implicit riscul de boli cardiovasculare. În schimb, grăsimile saturate, deși controversate, în cantități mari și pe termen lung pot crește riscul de boli de inimă – ceea ce impune prudență cu uleiul de cocos, palmier sau untul.

Un alt aspect de urmărit este echilibrul dintre acizii grași omega-6 și omega-3. Omega-6 sunt necesari organismului, dar în exces favorizează inflamația. „Consumul ridicat de omega-6 din uleiurile rafinate de semințe – precum soia, rapița sau șofrănelul – poate dezechilibra raportul cu omega-3, care are efect antiinflamator”, avertizează Schleiger.

Iar uleiurile parțial hidrogenate (adică grăsimile trans) trebuie evitate complet: scad colesterolul „bun” (HDL), cresc LDL și afectează serios sănătatea cardiovasculară. Din fericire, azi se mai regăsesc rar, în grăsimi vechi precum margarina solidă sau shorteningul.

2. Punctul de ardere

Un alt criteriu important este punctul de fum – temperatura la care uleiul începe să fumege și să se degradeze. „Uleiurile instabile se oxidează ușor la căldură și produc compuși inflamatori care afectează celulele și cresc stresul oxidativ. De aceea, punctul de fum și tipul de acizi grași contează foarte mult”, spune Schleiger.

3. Gradul de procesare

Nutriționiștii recomandă uleiurile cât mai puțin procesate – de preferință presate la rece sau extra virgin – pentru că acestea păstrează mai mulți antioxidanți și nutrienți benefici.

4. Gustul și depozitarea

Și gustul are un rol, dar modul de păstrare este esențial. „Uleiurile trebuie să fie ambalate în sticle de sticlă închisă la culoare și depozitate într-un loc răcoros și întunecat, pentru a evita oxidarea și pierderea calității”, explică Sheila Patterson, dietetician acreditat.

Verdictul nutriționiștilor: cel mai sănătos ulei de gătit

Deși pare că detaliile de mai sus nu au atât de mare importanță, alegerile zilnice fac diferența. „Fiecare decizie în bucătărie contează. Alegând grăsimi de calitate, nu doar că evităm efectele negative, dar susținem sănătatea organismului la nivel celular”, subliniază Schleiger.

Cu toate aceste criterii în minte, toți cei patru nutriționiști au spus același lucru: uleiul de măsline.

„Este uleiul meu preferat și cel pe care îl folosim cel mai des acasă, mai ales varianta extra virgină”, spune dieteticianul Jamie Adams.

Uleiul de măsline bifează toate cerințele: e bogat în grăsimi mononesaturate, conține polifenoli cu efect antioxidant, scade inflamația și îmbunătățește profilul lipidic, reducând riscul de boli cardiovasculare. Studiile arată, de asemenea, că sprijină sănătatea creierului și metabolismul.

Deși alte uleiuri au un punct de fum mai ridicat, uleiul de măsline rămâne versatil și sigur pentru gătitul de zi cu zi. Varianta rafinată are un punct de fum între 200–240°C, iar cea extra virgină între 175–210°C. „Atâta timp cât nu îl supraîncălzim și nu îl lăsăm să fumege, este o alegere excelentă pentru gătit”, precizează Peruvemba.

Pe lângă beneficiile nutriționale, are și un gust aparte – de la note fructate și ușor amărui, până la arome mai intense și picante – perfect pentru salate, legume coapte, pește, paste sau chiar unele deserturi.

„Îmi place pentru că e la fel de bun peste o salată grecească, într-un sos pesto, la sotat legume sau la copt pâine și prăjituri”, adaugă Adams.

Cum alegem cel mai bun ulei de măsline

Când îl cumperi, optează pentru o sticlă de sticlă închisă la culoare (ideal, nu plastic), păstrează-l la răcoare și, dacă ai ocazia, alege varianta presată la rece, pentru a beneficia de toți antioxidanții și nutrienții.

