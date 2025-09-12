Record la prețul global al cărnii și al uleiului. Carnea de vită și uleiul de floarea-soarelui devin lux

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 17:34
Record la prețul global al cărnii și al uleiului. Carnea de vită și uleiul de floarea-soarelui devin lux
Carne de vânzare Foto: Pexels

Prețurile globale ale cărnii au atins noi maxime în luna august, înregistrând cea mai abruptă creștere din ultimii 25 de ani, potrivit datelor publicate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Indicele FAO al prețurilor la alimente, care urmărește evoluția a cinci grupe majore de produse, a urcat în august la o medie de 130,1 puncte, față de 130,0 în iulie, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 6,9% față de august 2023 și situează nivelul la cel mai ridicat din februarie 2023 (130,7 puncte).

Deși variația agregată a indicelui FAO a fost una modestă lunar, sectoarele componente au avut direcții diferite: carnea și uleiurile vegetale au crescut, în timp ce lactatele și cerealele au înregistrat scăderi.

Indicele FAO al prețurilor la carne a urcat cu 0,6%, până la 128 de puncte, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani. Creșterea este determinată în principal de scumpirea cărnii de vită, stimulată de achizițiile sporite din Statele Unite și de cererea susținută din China; furnizori majori precum Australia și Brazilia au înregistrat majorări ale prețurilor de export.

În aceeași tendință s-a situat și carnea de ovine, în timp ce carnea de porc a rămas relativ stabilă, iar prețurile la carnea de pasăre au scăzut, susținute de volumele mari de export ale Braziliei.

Indicele FAO al prețurilor uleiurilor vegetale a înregistrat o creștere de 1,4%, ajungând la 169,1 puncte, nivel maxim al ultimilor trei ani. În spatele avansului stau majorările pentru uleiul de palmier, uleiul de floarea-soarelui și uleiul de rapiță, influențate, între altele, de anunțul Indoneziei privind creșterea mandatului de amestecare a biocombustibililor începând din 2026. În schimb, prețurile uleiului de soia au înregistrat o ușoară scădere, susținută de perspectivele unor recolte abundente.

Prețul zahărului a crescut ușor, cu 0,2%, până la 103,6 puncte, punând capăt unei perioade de cinci luni de scăderi, iar FAO notează că evoluția a fost alimentată de îngrijorările legate de producția din Brazilia și de o cerere internațională mai puternică, chiar dacă prognozele favorabile din India și Thailanda au temperat câștigurile. Lactatele au continuat trendul descendent, indicele aferent coborând cu 1,3% la 152,6 puncte, ca urmare a unei cereri mai slabe din Asia pentru unt, brânză și lapte praf integral.

Pe segmentul cerealelor, indicele FAO a scăzut cu 0,8%, până la 105,6 puncte. Prețurile grâului au înregistrat o scădere, explicată prin perspective favorabile pentru recolte în Uniunea Europeană și Rusia, în timp ce porumbul a înregistrat o majorare susținută de cererea pentru furaje și de utilizarea în producția de etanol din Statele Unite.

