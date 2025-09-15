Trump, pus la respect de UE după ultimatumul privind sancțiunile pentru Rusia. "Facem acest lucru de câțiva ani buni"

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Uniunea Europeană a impus mai multe pachete de sancțiuni și a renunțat, treptat, la achiziționarea de materii prime din Rusia, a declarat luni, 15 septembrie, Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

În acest fel, UE a adoptat un plan „clar” cu un termen clar pentru atingerea independenței energetice depline față de Rusia, a explicat Pinho, ca reacție la declarația lui Donald Trump de zilele trecute, în care președintele SUA critica țările NATO pentru că nu se pun de acord asupra sancțiunilor și faptul că statele europene continuă să cumpere petrol din Rusia, relatează antena3.ro.

Într-un mesaj publicat sâmbătă, 13 septembrie, pe rețeaua de socializare Truth Social, pe care o deține, adresată „țărilor NATO și întregii lumi”, președintele american a spus că e gata să impună sancțiuni dure Rusiei, cu condiția ca țările din Alianța Nord-Atlantică să nu mai cumpere petrol rusesc.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru, și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol de la Rusia. După cum știți, angajamentul NATO de a câștiga a fost mult sub 100%, iar achiziționarea de petrol rusesc de către unele țări a fost șocantă! Acest lucru slăbește considerabil poziția voastră de negociere și puterea de negociere față de Rusia. Oricum, sunt gata să acționez când veți fi și voi. Spuneți-mi doar când", a scris Trump pe rețeaua sa socială.

Conform The Guardian, Paula Pinho a spus că UE a început, încă de la invazia Rusiei în Ucraina, să elimine treptat importul de petrol rusesc.

„Renunțarea la combustibili fosili proveniți din Rusia e ceva ce se întâmplă acum și ceva ce facem de câțiva ani buni, încă de la începutul războiului, cu un plan foarte clar, iar acum avem chiar o mai clară propunere legislativă în vederea renunțării la orice fel de gaz de proveniență rusească ce intră în UE”, a afirmat Paula Pinho.

Pinho a mai amintit că CE a propus un regulament, în luna iunie a acestui an, care să introducă o interdicție completă a importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027.

