Muncitorii plecați în străinătate la muncă au revenit acasă, după ce afaceristul Dorin Umbrărescu le-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat. Ei speră ca în continuare statul să aibă nevoie de autostrăzi, astfel încât ei să nu mai fie nevoiți să plece.

"Da, ce vedeți aici, suntem întorși în România din Italia. Împreună cu familiile. Am lucrat 15 ani tot la autostrăzi, dar în Italia. Umbrărescu ne-a făcut oferte de nerefuzat. Vă spun sincer, ne-a dat salariu mai mare decât în Italia. Am făcut ședințe de familie, cu toții, și am hotărât să ne întoarcem acasă. E bine, suntem mulțumiți, sperăm că statul român îi va da domnului Umbrărescu lucrări 10-20 de ani de-acum înainte, ca patronul să ne poată plăti în continuare, noi să facem autostrăzi și toată lumea să fie mulțumită", a declarat un muncitor, care lucrează la podul din Buzău de pe A7, potrivit Buzoienii.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus că este vorba de aproximativ 3000 de angajați întorși din străinătate, ceea ce este ”o mare bucurie”.

