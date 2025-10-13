Avertismentul Laviniei Șandru pentru români: "Reacționează! Dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 16:29
872 citiri
Avertismentul Laviniei Șandru pentru români: "Reacționează! Dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru" VIDEO
Lavinia Şandru Foto: Facebook/Lavinia Sandru

Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal, a atras atenția luni, 13 octombrie, asupra pasivității tot mai mare a societății în fața unor decizii care afectează viața de zi cu zi a oamenilor.

"Românii nu mai au voce", a transmis Șandru într-un videoclip publicat pe Facebook.

"Românii nu mai au voce. Nu mai spun «nu». Nu mai întreabă «de ce». Nu mai cer socoteală", a subliniat politicianul.

Ea a comentat, de asemenea, deciziile luate peste noapte, blocajele urbane repetate și lipsa de reacție în fața măsurilor guvernamentale contestate chiar de specialiști.

"Nu e doar resemnare. E mai mult. E umilință. Pentru că doar omul umil îndură tot răul care i se face și nu spune nimic. E o tăcere care doare. O tăcere care lasă loc abuzului", avertizează Lavinia Șandru.

În finalul mesajului video, Șandru a făcut un apel către toți românii, cerându-le să nu mai treacă în tăcere pe lângă nedreptăți.

"Dacă simți și tu la fel, reacționează. Spune. Distribuie. Fă-ți vocea auzită. Pentru că, dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru", a conchis ea.

Care sunt cele 9 alimente pe care un cardiolog spune că nu le-ar mânca nici dacă ar fi plătit: "Am văzut cu ochii mei ce fac"
Care sunt cele 9 alimente pe care un cardiolog spune că nu le-ar mânca nici dacă ar fi plătit: "Am văzut cu ochii mei ce fac"
După două decenii de practică medicală, un cardiolog american trage un semnal de alarmă: unele dintre cele mai populare alimente din dieta modernă pot fi adevărați „dușmani” ai inimii,...
Fondatorul fondului de investiții Bridgewater Associates avertizează asupra creșterii datoriei SUA și a riscului unui „război civil” latent
Fondatorul fondului de investiții Bridgewater Associates avertizează asupra creșterii datoriei SUA și a riscului unui „război civil” latent
Fondatorul fondului de investiții Bridgewater Associates, Ray Dalio, a avertizat că ritmul accelerat al creșterii datoriei publice a Statelor Unite creează condiții „foarte asemănătoare”...
#umilinta, #avertisment, #romani, #Lavinia Sandru , #stiri Lavinia Sandru
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Solutia unui sofer roman de camion pentru a-si recupera salariile restante. "Il voi returna doar cand imi voi primi banii"
a1.ro
Mesaje crestine si urari speciale de Sfanta Parascheva. Marea sarbatoare este praznuita pe 14 octombrie
DigiSport.ro
Nu exista alta varianta: Romania, sanctionata de UEFA dupa 1-0 cu Austria!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Raluca Turcan, reacție dură după sondajul în care AUR bate tot. "PSD atacă PNL și câștigă Simion"
  2. Avertismentul Laviniei Șandru pentru români: "Reacționează! Dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru" VIDEO
  3. Contractul de 400.000 de lei care a declanșat un nou război politic în Sectorul 1. Clotilde Armand îl acuză pe George Tuță de deturnare de fonduri
  4. Diana Șoșoacă dă în judecată o jurnalistă. I-a transmis în direct: „Două miliarde de euro despăgubiri!”. Motivul scandalului VIDEO
  5. Partenerul lui Călin Georgescu, fost membru al serviciului de informații al Armatei, plătit de instituțiile statului pentru formarea de experți blockchain
  6. Cine sunt potențialii viitori prim-vicepreşedinți PSD. Noul secretar general al partidului ar fi deja ales SURSE
  7. AUR strânge tot mai mulți susținători. Cât de mare este diferența față de următorul partid, conform celui mai nou sondaj
  8. PSD decide astăzi când are loc congresul prin care se alege conducerea partidului. Sorin Grindeanu a rămas singurul candidat
  9. Bombă detonată în PSD. Titus Corlățean își anunță retragerea și face acuzații dure. Presiunile asupra familiei și oamenii fără curaj l-au determinat să renunțe să mai candideze la șefia partidului VIDEO
  10. Cum poate fi demis Nicușor Dan din funcția de președinte al României. Ce spune legea