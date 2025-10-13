Avertismentul Laviniei Șandru pentru români: "Reacționează! Dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru" VIDEO

Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal, a atras atenția luni, 13 octombrie, asupra pasivității tot mai mare a societății în fața unor decizii care afectează viața de zi cu zi a oamenilor.

"Românii nu mai au voce", a transmis Șandru într-un videoclip publicat pe Facebook.

"Românii nu mai au voce. Nu mai spun «nu». Nu mai întreabă «de ce». Nu mai cer socoteală", a subliniat politicianul.

Ea a comentat, de asemenea, deciziile luate peste noapte, blocajele urbane repetate și lipsa de reacție în fața măsurilor guvernamentale contestate chiar de specialiști.

"Nu e doar resemnare. E mai mult. E umilință. Pentru că doar omul umil îndură tot răul care i se face și nu spune nimic. E o tăcere care doare. O tăcere care lasă loc abuzului", avertizează Lavinia Șandru.

În finalul mesajului video, Șandru a făcut un apel către toți românii, cerându-le să nu mai treacă în tăcere pe lângă nedreptăți.

"Dacă simți și tu la fel, reacționează. Spune. Distribuie. Fă-ți vocea auzită. Pentru că, dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru", a conchis ea.

