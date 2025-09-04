Stand-Up Comedy, materie la una dintre cele mai prestigioase universități. Cine vor fi profesorii

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 13:04
275 citiri
Stand-Up Comedy, materie la una dintre cele mai prestigioase universități. Cine vor fi profesorii
Actorul Cosmin Nedelcu FOTO Instagram Micutzu

UNATC lansează un Masterat de Stand-Up Comedy. Programul va fi coordonat de Ștefan Pavel (actor și lector universitar dr. la UNATC), Cosmin Nedelcu (Micutzu) și Călin Crețu, CEO și fondator Headline Management, principala agenție de management artistic dedicată comediei.

„Comedia are nevoie de oameni care o iau în serios. Prin acest masterat, deschidem ușa pentru o nouă generație de artiști care va urca pe scenă cu mai multă forță și autenticitate”, subliniază Micutzu, conform Mediafax.

Cursurile vor avea atât o componentă teoretică, cât și una practică, iar viitorii stand-up-eri vor învăța de la scriere și improvizație până la tehnici actoricești și management artistic.

„Arta actorului de comedie poate deveni o artă în adevăratul sens al cuvântului atunci când i se dedică timp, energie și interes. Râsul spectatorilor nu se obține ușor, dar tocmai această provocare face din comedie un act artistic autentic. Ne vom da toată silința ca asta să nu fie doar o glumă. Dacă vrei și tu să iei comedia în serios, hai la Masterul de Stand-Up Comedy de la UNATC!”, spune Ștefan Pavel, actor și lector universitar.

Masteratul își propune să ofere un cadru academic și profesional pentru dezvoltarea unei cariere în stand-up comedy, punând accent pe autenticitate și rigoare. „E un moment-cheie pentru stand-up-ul românesc. Cei mai talentați tineri vor avea acum o școală în care să se formeze, să învețe din greșeli și să își construiască o carieră sustenabilă. În Headline Management vedem cât de repede se schimbă această industrie și cât de mult contează să ai nu doar talent, ci și disciplină și rigoare. Masteratul este șansa de a combina toate aceste lucruri într-un cadru profesionist.”, afirmă Călin Crețu.

Programul durează doi ani și include discipline precum Arta actorului de comedie, Tehnici comice, Tehnică verbo-vocală, scriere, improvizație și practică de scenă, completate de masterclass-uri cu artiști consacrați din stand-up, teatru și film.

#UNATC, #masterat, #stand up comedy, #cosmin nedelcu, #micutzu, #stefan pavel , #universitati
