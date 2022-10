Cel mai murdar om din lume a murit la puțin timp după ce a făcut o baie

Unchiul Haji, prezentat în media internațională drept cel mai murdar om din lume, a murit la vârsta de 94 de ani.

Unchiul Haji nu s-a spălat mai bine de 60 de ani și avea un stil de viață aparte. Se hrănea cu leșurile animalelor și fuma o pipă în care se aflau excremente de animal.

Haji trăia într-o grotă, iar iarna se refugia într-un adăpost construit de localnici pentru el în Dezh Gah (sudul provinciei Fars din Iran).

În urmă cu câțiva ani, un grup de tineri a încercat sî îl ademenească spre un râu, dar s-a aruncat din mașină când a realizat despre ce e vorba.

Până la urmă, localnicii l-au convins că trebuie să se spele, ceea ce s-a și întâmplat în urmă cu câteva luni. La puțin timp după ce a făcut o baie, unchiul Haji s-a îmbolnăvit și a murit duminică, au transmis agențiile media din Iran.

