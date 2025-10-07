Aurul a atins pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie. Deprecierea dolarului este de vină

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 18:07
78 citiri
Aurul a atins pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie FOTO /Pexels

Prețurile aurului au atins marți pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie, impulsionate de cererea puternică de investiții pe fondul incertitudinii geopolitice și economice mai ample, alături de așteptările privind noi reduceri ale ratelor dobânzii din partea Rezervei Federale.

Aurul a crescut cu 51% până în prezent în acest an, datorită cumpărărilor considerabile din partea băncilor centrale, a creșterii cererii de fonduri tranzacționate la bursă garantate cu aur, a unui dolar mai slab și a interesului tot mai mare din partea investitorilor individuali care doresc să se protejeze pe fondul creșterii tensiunilor comerciale și geopolitice. În primul trimestru al anului, aurul a înregistrat cea mai puternică rentabilitate trimestrială din 1986, relatează CNN.

Aurul prosperă într-un mediu cu rate ale dobânzii scăzute și în perioade de incertitudine economică. Este considerat o investiție rezistentă și o protecție împotriva inflației, investitorii pariind că își va păstra valoarea atunci când prețurile cresc.

Shut down-ul guvernamental din SUA i-a lăsat pe traderi și factorii de decizie fără date federale, inclusiv raportul lunar crucial privind locurile de muncă. Cifrele cheie ale inflației pentru luna septembrie urmează să fie publicate săptămâna viitoare. Acest lucru i-a obligat pe investitori să se bazeze pe date secundare, neguvernamentale, pentru a evalua momentul și amploarea reducerilor ratelor dobânzii ale Fed.

Piețele continuă să prevadă o reducere de un sfert de punct la reuniunea Fed din 28-29 octombrie și o reducere de dimensiuni similare la reuniunea sa din decembrie.

„Prevăd că aurul va ajunge la 4.300 de dolari pe uncie în următoarele șase luni, deoarece se așteaptă ca dolarul american să continue să se deprecieze”, a declarat Michael Langford, director de investiții la Scorpion Minerals.

Investitorul miliardar Ken Griffin a declarat luni că dezvoltarea aurului ca un activ mai sigur decât dolarul este „cu adevărat îngrijorătoare”.

„Observăm o inflație substanțială a activelor în detrimentul dolarului, deoarece oamenii caută modalități de a-și dedolariza eficient sau de a-și reduce riscul portofoliilor față de riscul suveran al SUA”, a spus el într-un interviu acordat Bloomberg.

Goldman Sachs și-a majorat luni previziunile pentru prețul aurului pentru decembrie 2026, de la 4.300 de dolari pe uncie, la 4.900 de dolari.

Banca centrală a Chinei a adăugat aur la rezervele sale în septembrie pentru a 11-a lună consecutiv, arată datele de la Banca Populară Chineză.

