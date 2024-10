Dragoş Mihai Dobocan, un orădean în vârstă de 11 ani din Oradea, a fost invitat să îşi expună lucrările de pictură la sediul UNESCO din Paris. Tânărul artist a fost prezent în capitala Franței în cadrul unei seri culturale internaţionale intitulate "Arts et traditions du Monde" (Artele şi tradiţiile lumii), desfășurată luni, 21 octombrie.

"Evenimentul a reunit artişti din întreaga lume, inclusiv din Japonia, China, Franţa, Portugalia, România şi Liban. Dragoş a fost singurul copil invitat să participe, alăturându-se unor artişti consacraţi care au luat parte la această manifestare culturală internaţională", a transmis, într-un comunicat, mama copilului, jurnalista Crina Dobocan.

Potrivit sursei citate, tânărul artist orădean a fost invitat la UNESCO după ce a impresionat publicul şi artiştii prezenţi la Salonul Internaţional de Artă Contemporană "Art - Shopping", desfăşurat între 18 şi 20 octombrie la Carrousel du Louvre din Paris.

Preşedinta Association Internationale de Diplomatie Culturelle - Delegation de Liban, Maria Arouss Achmar, a fost cea care l-a remarcat la Salon şi l-a recomandat conducerii UNESCO Community Association, reprezentată de Marietta Bantchev.

"Dragoş este un artist care a crescut sub aripa unei mame iubitoare, inteligente şi ambiţioase. Este talentat, pasionat de arta sa şi în căutarea constantă a perfecţionării. Asta am observat eu la el. Este al doilea an consecutiv în care îl primesc pe acest artist român în galeria mea în cadrul Salonului Internaţional de Artă Contemporană Art-Shopping, unul dintre cele mai cunoscute din lume, şi chiar sunt foarte mândră de el", a declarat Maria Arouss Achmar, conform comunicatului.

Ads

FOTO /bihorjust.ro

Dragoş a reuşit din nou să atragă atenţia cu lucrările expuse - 50 de picturi realizate în acrilic, tehnica sa preferată.

Pe lângă Dragoş, România a fost reprezentată şi de artistul plastic Daniela Brosset (fostă Maier), o orădeancă stabilită în Franţa, care s-a remarcat în lumea artei din Hexagon şi cea care l-a descoperit pe Dragoş.

Dragoş Mihai Dobocan este elev al Şcolii Gimnaziale "Dacia" din Oradea (clasa a V-a) şi studiază pictura de la vârsta de 5 ani. El a început cursurile de pictură la Atelierul "Mânuţe Fermecate" din Oradea, continuând la Academia de Arte "Marina Căpăţînă" din Bucureşti. În urmă cu doi ani a absolvit cursurile Şcolii de Arte "Francisc Hubic" din Oradea, la clasa profesoarei Florence Sabău.

FOTO /bihorjust.ro

Dragoş are deja în portofoliu mai multe expoziţii de pictură organizate atât în România, cât şi în străinătate, atrăgând atenţia criticilor şi a publicului prin talentul şi expresivitatea lucrărilor sale.

Ads