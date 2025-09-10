Dispută între Budapesta și Varșovia, după invazia dronelor rusești. Soluția este o pace rapidă în Ucraina, susține Orbán. "Nu, Viktor", răspunde ministrul polonez de Externe

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 21:52
1407 citiri
Dispută între Budapesta și Varșovia, după invazia dronelor rusești. Soluția este o pace rapidă în Ucraina, susține Orbán. "Nu, Viktor", răspunde ministrul polonez de Externe
Premierul ungar Viktor Orban - FOTO: Facebook/Orban Viktor

Un schimb de replici în contradictoriu s-a iscat între oficiali din Ungaria și Polonia, după ce, aparent, Ungaria și-a anunțat solidaritatea cu Polonia în contextul invaziei de drone venite din Rusia, drone care au fost doborâte de avioane ale Poloniei.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, i-a dat o replică premierului Ungariei, Viktor Orbán, care susținea că incidente cum este cel din Polonia vor înceta dacă se încheie rapid pacea în Ucraina, informează Digi 24 la data de 10 septembrie 2025.

„Să trăiești în umbra unui război înseamnă riscuri și pericole. Este timpul să punem capăt acestui lucru. În acest scop, sprijinim eforturile președintelui Donald Trump care vizează realizarea păcii”, a susținut premierul Ungariei, Viktor Orbán, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

„Nu, Viktor. Incidentul dovedește că trebuie să ai o poziție clară și să condamni agresiunea rusă”, i-a răspuns ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski. „Îți cerem să deblochezi distribuirea fondurilor UE pentru apărare, să aprobi sancțiuni mai dure împotriva agresorului și să-ți retragi veto-ul privind începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE”, a subliniat ministrul polonez.

