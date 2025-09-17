Copilul problemă al Europei, prins între Trump și Putin: O țară NATO nu mai poate face un joc dublu

Ungaria este prinsă între Trump și Putin, dar acum trebuie să aleagă o parte FOTO: Hepta

Un lider din Europa îl iubește pe președintele SUA, dar și petrolul rusesc, în același timp. Astfel, copilul problemă al bătrânului continent este prins între Donald Trump și Vladimir Putin. Iar acum, o țară NATO și prim-ministrul ungar Viktor Orban nu mai pot face jocul dublu și vor fi nevoiți să aleagă una dintre părți. Organizația MAGA a lui Trump îl iubește pe Viktor Orban, dar prim-ministrul ungar se află pe direcția unei coliziuni cu liderul de la Casa Albă.

Omul puternic „iliberal” a jucat de ambele părți ale conflictului încă de când Rusia a invadat Ucraina, dar cererea președintelui SUA ca UE să înceteze să mai cumpere țiței rusesc a pus capăt jocului său dublu, potrivit The Telegraph.

Ungaria și aliatul său pro-Putin, Slovacia, sunt cei mai mari clienți ai Moscovei din UE de petrol rusesc, lăsând Budapesta expusă într-o luptă iminentă între cei doi prieteni mult mai mari ai săi. Când Vladimir Putin a invadat Ucraina, majoritatea membrilor NATO și UE au susținut sancțiunile împotriva Moscovei, au încetat să mai cumpere gaz rusesc și l-au transformat pe președintele acesteia într-un paria.

Dar Viktor Orban a semnat noi contracte energetice cu Kremlinul, a criticat sancțiunile UE, s-a ciocnit cu Volodimir Zelenski și a purtat discuții cu Putin. Ungaria are o politică externă bazată în primul rând pe interesul său național și, spun oficialii săi, pe o onestitate directă care îi supără pe unii oameni.

Aceștia susțin că este singura modalitate de a garanta supraviețuirea unei națiuni de 9,5 milioane de locuitori care a fost invadată atât de naziști, cât și de sovietici în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Dependența Ungariei de petrolul rusesc a crescut de la 61% în ajunul invaziei lui Putin la 86% astăzi. De asemenea, consumă aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze pe an, ceea ce o face cel mai mare cumpărător de gaze rusești din UE.

Miniștrii explică acest lucru spunând că Ungaria este fără ieșire la mare și nu are o alternativă realistă la combustibilii fosili ruși, iar sancțiunile UE nu au reușit să pună capăt războiului, afectând economia maghiară. Războiul trebuie încheiat cât mai curând posibil pentru a proteja Ungaria, spun ei.

Deși Budapesta nu a blocat niciodată un pachet de sancțiuni, a fost responsabilă pentru diluarea acestora, blocând anumite persoane de la înghețarea activelor și interdicțiile de călătorie. Viktor Orban se simte confortabil în rolul său de băiat rău al Bruxelles-ului, unde diplomații sunt forțați să se contorsioneze pentru a naviga prin excepții și întârzieri maghiare.

Ungaria a încheiat cu gigantul britanic Shell o mare afacere

În plus, este mai interesat să devină favoritul dreptei americane. A schimbat susțineri electorale cu Donald Trump, a vorbit la CPAC, conferința politică anuală conservatoare, și a găzduit versiunea europeană a întâlnirii de la Budapesta.

Răbdarea lui Trump cu Putin se epuizează, iar critica sa la adresa Ucrainei nu i-a făcut niciun rău nici în rândul republicanilor sceptici cu privire la finanțarea unui război european. Când Trump a câștigat alegerile din noiembrie, Orban a dezvăluit cu bucurie că a sărbătorit succesul aliatului său cu vodcă. Se părea că a jucat un rol de orb, ceea ce i-a adus prieteni atât la Casa Albă, cât și la Kremlin.

Strategia a părut justificată atunci când Trump a fost mult mai conciliant față de Rusia și negativ față de Ucraina decât Joe Biden. Însă răbdarea necaracteristică a președintelui SUA față de Putin se epuizează în sfârșit din cauza ritmului lent al negocierilor de pace cu Ucraina.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate națiunile NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate națiunile NATO vor ÎNCETA SĂ MAI CUMPERE PETROL DIN RUSIA”, a declarat el pe rețelele de socializare în acest weekend.

„După cum știți, angajamentul NATO de a câștiga a fost mult mai mic de 100%, iar achiziționarea de petrol rusesc, de către unii, a fost șocantă! Slăbește foarte mult poziția și puterea voastră de negociere asupra Rusiei.”

Bruxelles intenționează, de asemenea, să folosească presiunea dlui Trump pentru a-i îmblânzi pe Orban și pe Robert Fico, populistul de stânga pro-Putin din Slovacia, și pentru a impune mai multe măsuri Moscovei. Un diplomat UE a declarat că blocul comunitar „va folosi SUA pentru a presa [Ungaria] să acționeze”. Trump îndeamnă UE să i se alăture într-un război comercial împotriva Chinei. Turcia, membră NATO, s-ar putea confrunta în curând cu întrebări dificile privind legăturile sale energetice cu Rusia.

Cel mai longeviv prim-ministru din UE nu este un naiv și pare să fi simțit încotro bate vântul. Săptămâna trecută, Ungaria a semnat un acord de furnizare de gaze pe 10 ani cu Shell, gigantul britanic, cel mai mare acord încheiat vreodată de Budapesta cu un furnizor occidental și un prim pas de a renunța la energia lui Putin.

