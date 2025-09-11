Curtea de Justiţie a UE a sancționat Ungaria și a anulat ajutorul de stat pe care maghiarii l-au acordat unei firme rusești pentru extinderea unei centralei nucleare

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 12:53
Guvernul lui Viktor Orbán sancționat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Foto: Facebook/Orban Viktor

Ungaria a pierdut la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în disputa cu Austria privind extinderea centralei nucleare de la Paks. Curtea a decis că atribuirea directă a contractului către o companie rusă trebuia verificată și din perspectiva normelor UE privind achizițiile publice, nu doar în privința ajutorului de stat acordat de Budapesta.

Construirea a două noi reactoare la centrala de la Paks a fost încredințată, prin intermediul unei atribuiri directe, societății ruse Nizhny Novgorod Engineering, în conformitate cu un acord între Rusia și Ungaria privind cooperarea în materie de utilizare pașnică a energiei nucleare. În același acord, Rusia s-a angajat să îi acorde Ungariei un împrumut de stat pentru a finanța cea mai mare parte a dezvoltării celor două noi reactoare.

CJUE consideră în special că, “în mod contrar celor statuate de Tribunal, Comisia nu se putea limita la a verifica dacă ajutorul în cauză este conform cu reglementarea Uniunii în materie de ajutoare de stat, ci ar fi trebuit de asemenea să verifice dacă atribuirea directă a contractului de construire a celor două noi reactoare nucleare este conformă cu reglementarea Uniunii în materie de achiziții publice”.

Curtea subliniază că organizarea unei proceduri de cerere de ofertă în vederea atribuirii unui contract privind construirea unei infrastructuri poate avea incidență în special asupra costului investiției necesare pentru această construcție și asupra proprietăților acestei infrastructuri. Prin urmare, o astfel de procedură poate avea influență asupra întinderii avantajului eventual acordat unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi pe această cale.

Situată la 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala nucleară de la Paks a fost construită în anii '80 de sovietici și furnizează aproape 40% din necesarul de electricitate al Ungariei. În luna decembrie 2014, Rusia și Ungaria au semnat contractul pentru construcția a două noi unități la centrala nucleară de la Paks, fiecare cu o capacitate de 1,2 Gigawați. Conform calendarului inițial, construcția ar fi urmat să înceapă în 2018 pentru ca prima unitate să fie finalizată în 2025.

În virtutea acordului semnat în 2014, între Moscova și Budapesta, pentru finanțarea proiectului ce va fi realizat de compania rusă Rosatom, Ungaria va primi din partea Rusiei un împrumut în valoare de 10 miliarde de euro, care va fi returnat de statul ungar până în anul 2046, cu o rată anuală a dobânzii cuprinsă între 3,9% și 4,9%.

