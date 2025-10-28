Negocieri complicate pentru Viktor Orban, în SUA. Vrea să mențină relații bune cu Trump dar vrea și continuarea relațiilor cu companiile petroliere rusești

Premierul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, a dezmințit ideea că ar fi criticat decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a impune sancțiuni asupra companiilor petroliere rusești, dar a anunțat, în același timp, că merge în SUA pentru a discuta direct cu Trump această temă. Mai mult, guvernul de la Budapesta acuză manipulare intenționată a ziarului cu care a vorbit Orban, pentru că i-a băgat „cuvinte în gură” premierului ungar.

Premierul Orban își exprimase speranța că preşedintele Trump va excepta de la sancțiuni importurile de petrol și de gaze, din Rusia, ale Ungariei, anunțase cotidianul italian La Repubblica.

"Mă voi afla în curând la Washington pentru a discuta despre asta cu preşedintele Trump", a precizat Orban pentru publicaţia italiană.

Anterior, La Repubblica difuzase o declarație a lui Orban, în care acesta susținea că sancțiunile anunţate de Trump contra marilor companii petroliere ruseşti sunt o greşeală.

Dar imediat după aceea, Balázs Orbán, consilierul politic al premierului ungar, a dezminţit această declarație a lui Orban și a acuzat cotidianul italian că l-a citat greşit pe premierul Ungariei.

Potrivit ziarului italian, reporterul l-a întrebat pe Orban dacă Trump a mers prea departe şi a făcut o greşeală cu ultimele lui sancţiuni împotriva firmelor rusești.

Viktor Orban ar fi răspuns: "Din punctul de vedere al Ungariei, da. Aşadar, vom încerca să găsim o ieşire, în special pentru Ungaria".

Dar ulterior, în ziua de 28 octombrie, într-un mesaj postat pe Facebook, consilierul Balázs Orbán dezmințea: „Încă o știre falsă din presa de stânga - scopul este de a diviza și slăbi liderii care reprezintă pacea ”, a scris directorul politic al prim-ministrului citat de Hirado.hu

Balázs Orbán a declarat că ziarul de stânga La Repubblica, urmat de întreaga presă „independentă-obiectivă” maghiară, i-a pus în gura lui Viktor Orbán ceva ce premierul maghiar nu a spus niciodată.

Conform portalului 444.hu, versiunea scrisă a interviului sună astfel:

„Domnule Orbán, credeți că sancțiunile impuse de Trump asupra petrolului rusesc sunt o greșeală?

În curând voi călători la Washington pentru a discuta acest lucru cu președintele Trump. În prezent, ne gândim la cum putem crea un sistem sustenabil pentru economia țării mele, deoarece Ungaria este foarte dependentă de petrolul și gazele rusești. Fără acestea, prețurile la energie ar crește vertiginos și am avea deficit de aprovizionare.”

„Așadar, a mers Trump prea departe?

Din perspectiva maghiară, da. De aceea încercăm să găsim o cale de ieșire, în primul rând pentru Ungaria.”

Pe de altă parte, potrivit BBC, cu prilejul apropiatei vizite a premierului Ungariei în SUA, "în centrul discuțiilor se vor afla noi presiuni din partea SUA asupra Ungariei și Slovaciei pentru a se rupe urgent de petrolul rusesc - cea mai recentă manevră a lui Trump în eforturile sale de a face presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei".

