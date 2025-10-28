Ungaria vrea o alianță anti-Ucraina în UE. Viktor Orban speră ca Cehia și Slovacia să i se alăture

Autor: Aniela Manolea
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 07:08
Ungaria vrea o alianță anti-Ucraina în UE. Viktor Orban speră ca Cehia și Slovacia să i se alăture
Premierul Ungariei, Viktor Orban, vrea o alianță anti-Ucraina cu Cehia și Slovacia FOTO Hepta

Ungaria pregătește o alianță sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE. Premierul Viktor Orban vrea ca Cehia și Slovacia să i se alăture. Informația a fost dezvăluită de un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar. Budapesta pare nostalgică după grupul Visegrad 4, din care a făcut parte și Polonia, alianță care s-a destrămat la începerea războiului din Ucraina în 2022, când Varșovia a condamnat acțiunile Rusiei, în timp ce Ungaria i-a luat partea lui Putin.

Budapesta doreşte să-şi consolideze alianţele politice la Bruxelles, afirmă directorul politic al lui Viktor Orbán. Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE, a declarat pentru POLITICO un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orbán.

Orbán speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câştigat recent alegerile parlamentare din Cehia, precum şi cu premierul slovac Robert Fico, pentru a-şi alinia poziţiile înaintea reuniunilor liderilor UE, inclusiv prin organizarea de întâlniri înaintea summitului, a declarat consilierul.

Deşi o alianţă politică fermă este încă departe, formarea acesteia ar putea împiedica în mod semnificativ eforturile UE de a sprijini financiar şi militar Ucraina.

„Cred că va veni – şi va fi din ce în ce mai vizibilă”, a declarat directorul politic al prim-ministrului, Balázs Orbán, când a fost întrebat despre posibilitatea ca o alianţă sceptică faţă de Ucraina să înceapă să acţioneze ca un bloc în cadrul Consiliului European.

„A funcţionat foarte bine în timpul crizei migraţiei. Aşa am putut rezista”, a spus el despre aşa-numitul grup Visegrad 4, format din Ungaria, Cehia, Slovacia şi Polonia, într-o perioadă în care Partidul Lege şi Justiţie, eurosceptic, era la putere la Varşovia după 2015.

Ungaria vrea să facă parte din grupul Vișegrad 3

Prim-ministrul polonez de atunci, Mateusz Morawiecki, a condus alianţa ca membru principal, grupul „V4” promovând politici pro-familie, precum şi frontiere externe puternice pentru UE şi opunându-se oricărei relocări obligatorii a migranţilor între ţările membre.

Alianţa Visegrad 4 s-a destrămat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Polonia adoptând o poziţie agresivă faţă de Moscova, iar Ungaria luând poziţia opusă.

O nouă alianţă Visegrad ar avea trei membri, în loc de patru.

Actualul prim-ministru de centru-dreapta al Poloniei, Donald Tusk, este un susţinător ferm al Ucrainei şi este puţin probabil să intre într-o alianţă cu Orbán.

#Ungaria, #razboi Ucraina, #Cehia, #slovacia, #Viktor Orban, #Uniunea Europeana , #Ungaria
