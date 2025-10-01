Bruxellesul acuzat de Budapesta că finanțează Ucraina "în loc să rezolve problemele UE"

Următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene 'se referă în primul rând la menținerea armatei și a statului ucrainean, mai curând decât să se concentreze pe provocările Uniunii Europene', a apreciat miercuri, 1 octombrie, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului, înaintea unui summit informal al UE la Copenhaga, informează MTI.

Peter Szijjártó a subliniat, citat într-un comunicat al ministerului său, că 'securitatea și economia UE s-au deteriorat semnificativ din cauza deciziilor proaste de la Bruxelles'.

'Bruxellesul se pregătește de război și încearcă să-i facă pe europeni, între care și pe unguri, să plătească pentru asta (...). Acest buget este practic un buget al Ucrainei', a spus ministrul ungar.

UE ar trebui mai degrabă să rezolve situația creată pe fondul competitivității sale deficitare, să creeze securitate energetică și să pună noi baze pentru creșterea economică europeană, a afirmat el. 'În schimb (...) Comisia Europeană vrea să trimită banii europenilor, printre care și ai ungurilor, în Ucraina, pentru a-i cheltui pe statul și armata ucrainene', potrivit lui Szijjártó.

'Noi vrem pace în Europa, în timp ce Bruxellesul vrea război. Dacă nu va exista o schimbare patriotică, putem conta pe politici pro-război, pro-migrație și pro-gender din partea Bruxellesului. Noi nu vrem război, migrație sau nebunia legată de gen și nu vrem ca banii ungurilor să fie trimiși în Ucraina', a insistat ministrul ungar de externe.

