De ce stă Ungaria departe de războiul din Ucraina. Explicațiile date la Oradea de ministrul ungar de Externe

Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Szijjártó Péter, a explicat, la o întâlnire a oamenilor de afaceri maghiari de la Oradea, motivele pentru care Ungaria stă departe de războiul din Ucraina.

Potrivit Bihoreanul, politicile dezavantajoase de la Washington și Bruxelles, au făcut ca firmele europene să nu mai fie competitive. „Noi, europenii, și competitorii noștri americani au dat un răspuns diferit (...), iar la Bruxelles s-a adoptat un plan cu zece măsuri care au însemnat împușcarea în picior și în plămâni”, a spus Szijjártó, cu trimitere la efectele sancțiunilor impuse de UE Rusiei.

În această situație, a spus Szijjártó, Ungaria vrea să rămână deoparte de acest război.

„Răspunsul unguresc consideră prioritare interesele maghiarilor și totdeauna noi am ieșit întăriți din crize”, a arătat oficialul, spunând că „focusul nostru este pe economie” și că „politica economică a Ungariei are scopul principal menținerea locurilor de muncă ale maghiarilor”.

Potrivit Bihoreanul, Szijjártó a afirmat că această politică a permis ca 2022 să fie „un an de succes” pentru Ungaria, deoarece „niciodată nu am exportat așa de mult ca anul trecut și niciodată nu am mai avut atâtea locuri de muncă”.