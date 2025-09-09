Gazprom pierde ultimul mare client din Europa. Viktor Orban caută un nou furnizor occidental

Într-o mișcare cu implicații majore pentru echilibrul energetic al Europei Centrale, Ungaria pare pregătită să rupă parteneriatul său controversat cu Rusia și să închidă, în tăcere, unul dintre ultimele capitole ale dependenței energetice de Gazprom.

Șeful diplomației ungare, Péter Szijjártó, a anunțat intenția guvernului de la Budapesta de a semna cel mai extins și durabil contract de aprovizionare cu gaze dintr-o direcție vestică. Informația a fost publicată într-un mesaj postat pe rețelele sociale, fără a fi precizat explicit furnizorul cu care se află în negocieri avansate.

„Acesta va fi cel mai îndelungat acord de import de gaze naturale dinspre Vest. Ungaria a urmărit mereu obiectivul diversificării energetice, iar cu cât avem mai multe surse și rute, cu atât mai bine pentru securitatea noastră energetică”, a transmis ministrul.

Sfârșitul unei dependențe economice, începutul unei repoziționări geopolitice

Anunțul vine într-un moment simbolic: în ciuda retoricii ambigue a guvernului Orbán după invazia Rusiei în Ucraina, Ungaria a continuat să fie, până în prezent, cel mai mare cumpărător de gaz rusesc din Uniunea Europeană.

Datele din perioada ianuarie–august 2025 arată că Budapesta a importat peste 5 miliarde de metri cubi de gaze prin gazoductul TurkStream — rută prin care Gazprom continuă să alimenteze statele balcanice și Europa Centrală, ocolind Ucraina.

Estimările Centrului de Cercetare în Energie și Aer Curat (CREA) din Finlanda indică faptul că Ungaria plătește aproximativ 500 de milioane de euro lunar pentru importuri de energie din Rusia, dintre care 285 de milioane doar pentru gaze și 200 de milioane pentru țiței, în luna iulie.

Un colos în retragere: Gazprom rămâne fără piețe majore în UE

Cu Ungaria ieșind treptat din ecuație, Gazprom pierde ultimul client major din Uniunea Europeană, într-un moment în care sancțiunile occidentale și diversificarea accelerată a surselor energetice au dus la o prăbușire a cotei de piață a companiei rusești pe continentul european.

Singura țară care mai achiziționează în mod constant gaze rusești prin rețelele tradiționale este Slovacia — însă într-un volum considerabil mai mic, evaluat la circa 50 de milioane de euro pe lună, potrivit acelorași surse.

Silenzio diplomatic între Budapesta și Washington

Interesant este și contextul geopolitic în care se produce această reorientare. Ungaria a fost, în mod repetat, criticată în cadrul UE pentru pozițiile sale prietenoase față de Moscova. Cu toate acestea, ministrul Szijjártó a declarat recent că președintele american Donald Trump nu a cerut explicit Budapestei să renunțe la petrolul rusesc — semn că relațiile bilaterale cu Washingtonul sunt atent calibrate, mai degrabă decât rupte.

O decizie economică, dar cu valențe strategice clare

Chiar dacă oficialii ungari prezintă schimbarea ca parte a unei „strategii de diversificare energetică”, momentul și direcția anunțată indică o ajustare tactică a Budapestei față de realitatea geopolitică actuală, în care apartenența la UE și NATO vine cu presiuni — și așteptări — din ce în ce mai vizibile.

În lipsa unui anunț oficial privind numele viitorului furnizor, rămâne de văzut dacă este vorba despre o țară din Uniunea Europeană sau despre Statele Unite sau Norvegia. Cert este că reconfigurarea hărții energetice europene continuă, iar Rusia, odinioară cel mai mare jucător, se trezește tot mai izolată și lipsită de instrumentele de influență economică de altădată.

