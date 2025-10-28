Un hoț a vrut să scape înot de polițiștii aflați pe urmele sale, după ce a dat lovitura într-o vilă. Cum l-au prins oamenii legii VIDEO

Aventură cu final nefericit pentru un hoț din capitala Ungariei, Budapesta. După ce a dat lovitura la o vilă din oraș, de unde și-a însușit tot ce a găsit la îndemână, bărbatul s-a trezit în arestul Poliției, după o încercare de evadare ca-n filme.

Spărgătorul, împreună cu un complice, a intrat într-o vilă din Sectorul 5 al capitalei ungare și a furat bani, bijuterii și documente din proprietate, scrie publicația maghiară Hirado.

La ieșirea din vila jefuită, hoțul și complicele său au avut o surpriză neplăcută. Oamenii legii le întinseseră o cursă.

Hoțul, Márk V. a luat-o la fugă, în încercarea de a scăpa de polițiști. La fel și complicele său B. Arnold. A traversat șoseaua și a sărit în Dunăre.

„În tentativa sa din 21 octombrie 2025, Márk V. a ales o formă de evadare destul de ciudată. A înotat. A făcut toate acestea după o spargere la o vilă din Sectorul 5. Împreună cu complicele său, au furat bani, bijuterii și documente din proprietate”, se arată în postarea publicată pe pagina de socializare a sediului Poliției din Budapesta.

„V. Márk și-a scos la iveală talentul la triatlon și sărituri în înălțime și a început să alerge spre Podul Erzsébet, apoi a sărit peste zidul de sprijin înalt de aproximativ 1,5 metri și a alergat spre Dunăre peste pietrele digului. Apoi a sărit în apă și început să înoate spre Podul Szabadság”, se mai arată în comunicatul Poliției.

Ads

În ciuda apei reci, V. Márk a continuat să înoate constant timp de minute bune. Din nefericire pentru el, forțele de poliție l-au urmărit încet, pe jos, și l-au îndemnat constant să coopereze.

Într-un final, când a început să obosească și a înotat mai aproape de țărm, V. Márk a cedat, iar agenții l-au scos din apă.

„Acest lucru l-a împiedicat să finalizeze a treia etapă a triatlonului”, a relatat cu umor poliția, aventurile cascadorului spărgător.

„Având în vedere vremea rece și temperatura apei, tensiunea arterială a lui V. Márk a scăzut într-o asemenea măsură încât a trebuit să fie transportat la spital. După tratamentul spitalicesc, el și complicele său spărgător au fost interogați de Departamentul de Investigații BRFK ca suspecți de furt. B. Arnold a fost reținut și s-a inițiat arestarea sa, în timp ce V. Márk a fost dus la un penitenciar, deoarece instanța îl căuta și pe el pentru furt”, a precizat BRFK.

Ads