Ziare.com Fara Filtru: Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Un hoț a vrut să scape înot de polițiștii aflați pe urmele sale, după ce a dat lovitura într-o vilă. Cum l-au prins oamenii legii VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 19:14
436 citiri
Un hoț a vrut să scape înot de polițiștii aflați pe urmele sale, după ce a dat lovitura într-o vilă. Cum l-au prins oamenii legii VIDEO
Bărbat arestat Foto: Hepta

Aventură cu final nefericit pentru un hoț din capitala Ungariei, Budapesta. După ce a dat lovitura la o vilă din oraș, de unde și-a însușit tot ce a găsit la îndemână, bărbatul s-a trezit în arestul Poliției, după o încercare de evadare ca-n filme.

Spărgătorul, împreună cu un complice, a intrat într-o vilă din Sectorul 5 al capitalei ungare și a furat bani, bijuterii și documente din proprietate, scrie publicația maghiară Hirado.

La ieșirea din vila jefuită, hoțul și complicele său au avut o surpriză neplăcută. Oamenii legii le întinseseră o cursă.

Hoțul, Márk V. a luat-o la fugă, în încercarea de a scăpa de polițiști. La fel și complicele său B. Arnold. A traversat șoseaua și a sărit în Dunăre.

„În tentativa sa din 21 octombrie 2025, Márk V. a ales o formă de evadare destul de ciudată. A înotat. A făcut toate acestea după o spargere la o vilă din Sectorul 5. Împreună cu complicele său, au furat bani, bijuterii și documente din proprietate”, se arată în postarea publicată pe pagina de socializare a sediului Poliției din Budapesta.

„V. Márk și-a scos la iveală talentul la triatlon și sărituri în înălțime și a început să alerge spre Podul Erzsébet, apoi a sărit peste zidul de sprijin înalt de aproximativ 1,5 metri și a alergat spre Dunăre peste pietrele digului. Apoi a sărit în apă și început să înoate spre Podul Szabadság”, se mai arată în comunicatul Poliției.

În ciuda apei reci, V. Márk a continuat să înoate constant timp de minute bune. Din nefericire pentru el, forțele de poliție l-au urmărit încet, pe jos, și l-au îndemnat constant să coopereze.

Într-un final, când a început să obosească și a înotat mai aproape de țărm, V. Márk a cedat, iar agenții l-au scos din apă.

„Acest lucru l-a împiedicat să finalizeze a treia etapă a triatlonului”, a relatat cu umor poliția, aventurile cascadorului spărgător.

„Având în vedere vremea rece și temperatura apei, tensiunea arterială a lui V. Márk a scăzut într-o asemenea măsură încât a trebuit să fie transportat la spital. După tratamentul spitalicesc, el și complicele său spărgător au fost interogați de Departamentul de Investigații BRFK ca suspecți de furt. B. Arnold a fost reținut și s-a inițiat arestarea sa, în timp ce V. Márk a fost dus la un penitenciar, deoarece instanța îl căuta și pe el pentru furt”, a precizat BRFK.

Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, marți, după ce a trecut de...
Ungaria vrea o alianță anti-Ucraina în UE. Viktor Orban speră ca Cehia și Slovacia să i se alăture
Ungaria vrea o alianță anti-Ucraina în UE. Viktor Orban speră ca Cehia și Slovacia să i se alăture
Ungaria pregătește o alianță sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE. Premierul Viktor Orban vrea ca Cehia și Slovacia să i se alăture. Informația a fost dezvăluită de un consilier...
#Ungaria, #spargator case, #evadare esuata, #politie budapesta , #Ungaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Chivu a decis! Ce se intampla cu jucatorul de la Inter care a omorat un batran de 81 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesaj emoționant după moartea fulgerătoare a Ștefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău. "O funcţie publică este fascinantă, dar muşcă din tine"
  2. Netanyahu a ordonat bombardarea imediată a Fâșiei Gaza. Premierul israelian a acuzat Hamas că a încălcat acordul de armistițiu
  3. Care sunt cele două beneficii pentru care majoritatea angajaților ar accepta o scădere a salariului
  4. Un hoț a vrut să scape înot de polițiștii aflați pe urmele sale, după ce a dat lovitura într-o vilă. Cum l-au prins oamenii legii VIDEO
  5. Corupția face ravagii în Ucraina. Fost șef la compania de stat Ukrenergo, reținut pentru fraudă. Ar fi luat bani pentru lucrări care nu au fost executate niciodată
  6. Bill Gates face o afirmație uimitoare despre schimbările climatice
  7. Scandal între Ungaria și un ziar italian. Publicația, acuzată de guvernul de la Budapesta de „fake news” după ce a relatat că Viktor Orban l-a criticat pe Trump
  8. Obiceiul surprinzător al lui Steve Jobs: întrebarea pe care o punea zilnic angajaților
  9. Ofițerii ruși își execută fără milă oamenii din subordine. Soldații care nu pleacă în atacuri sinucigașe sunt omorâți de comandanți. Lista „călăilor” care recurg la o practică stalinistă
  10. Schema cu facturile fictive pentru carburanți prin care o firmă a prejudiciat masiv statul. A fost pus sechestru pe apartamente și mașini de lux