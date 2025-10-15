Medici arestați pentru că cereau bani de la pacienți pentru „îngrijire și mâncare mai bună”. Cum strângeau ilegal peste 60.000 de euro lunar

Doi medici-șefi de la un spital din Budapesta sunt acuzați de corupție că ar fi cerut pacienților plăți ilegale de 100.000 de forinți lunar (200 de euro) pentru „îngrijiri mai bune”. Aceștia ar fi obținut în acest mod ilegal între 20 și 25 de milioane de forinți pe lună (între 50.000 și 60.000 de euro).

Cei doi, care conduceau secția de medicină internă cronică III a spitalului de pe strada Péterfy Sándor, au fost arestați.

Secția de Medicină Internă Cronică III a spitalului solicita rudelor pacienților 100.000 de forinți lunar (200 de euro) pentru „îngrijire mai atentă” și 2.000 de forinți pe zi (5 euro) „pentru mâncare mai bună”, scrie Blikk.

Banii erau acordați doar numerar, iar plata era mascată sub formă de sprijin financiar acordat unei fundații. Cei care nu plăteau erau dați afară din secție.

Potrivit celor care au vorbit cu Blikk, oamenii stăteau la coadă în fața casieriei ilegale în ziua de 10 a fiecărei luni.

Un alt aparținător a adăugat că „era o coadă de jumătate de oră la casierie în zilele de plată, dar nu ni s-a părut suspect, pentru că niciunul dintre noi nu știa că o secție de spital nu poate avea propria casierie”.

Din „donațiile” ilegale preluate în numerar, interzise în sistemul de asistență medicală de stat, se puteau colecta 20-25 de milioane de forinți pe lună.

Pentru granturile acordate „fundației”, aceștia primeau o foaie galbenă de hârtie ca o evidență a rudelor pacienților.

Chitanța pe care au dat-o era departe de a îndeplini vreo cerință fiscală pe care o știam, dar am crezut că era suficient pentru o fundație. Dar plăteam pentru a ne face persoana iubită în vârstă, bolnavă incurabilă, mai bine și nu ne-am gândit niciodată că finanțăm o escrocherie nerușinată, egoistă și ilegală

„Aveau haine și bijuterii italiene de marcă”

„Am întrebat de ce nu putem transfera banii, dar am primit un răspuns evaziv. Uneori trebuia să transportăm pacientul, dar nici serviciului privat de ambulanță nu-i puteam transfera banii: doctorița avansa suma, pe care i-o dădeam în numerar la următoarea plată”, a explicat Edina Szőke, fiica unei paciente.

„După 3 luni, am adus-o pe mama acasă pentru că era neglijată, arăta ca o vrăjitoare”, a continuat femeia.

„Lucrez în turism ca antreprenor, cunosc lumea, prețurile. Am văzut că medicii-șefi aveau haine și bijuterii italiene de marcă, dar nu m-aș fi gândit că toți banii pe care i-au primit vor ajunge în propriile lor buzunare”, afirmă Edina.

Anchetă desfășurată de peste doi ani

Această practică dura de cel puțin 5 ani la secția III de Medicină Internă Cronică. Unii angajați știau despre sistem, dar nu vorbeau de teama pierderii locului de muncă.

Departamentul pentru Protecția Furnizorilor de Servicii de Sănătate din cadrul Serviciului Național de Protecție a aflat despre luarea de mită prin intermediul rapoartelor publice din 2023. Organizația desfășoară activități de investigație cu privire la angajații Direcției Generale a Spitalelor Naționale și la cei aflați în relații cu serviciile de sănătate, angajați în cadrul instituțiilor medicale aflate sub controlul său.

Timp de doi ani, aceștia au monitorizat angajații departamentului spitalicesc în cauză, colectând date și intervievând martori.

Agenți sub acoperire au lucrat și ei la anchetă. Ofițerii de poliție i-au plătit ei înșiși pe medicii șefi cu bani marcați.

