Țara care deține președinția Consiliul UE a prezentat autocarele cu care ar trimite migranții ilegali la Bruxelles VIDEO

Ungaria, țara care deține președinția Consiliului UE, a prezentat câteva autocare despre care susține că le-a pregătit pentru a transporta migranți ilegali la Bruxelles.

Gestul Ungariei, consemnat în ziua de 9 septembrie 2024, de a prezenta public aceste autocare, a produs o reacție "furioasă" a Belgiei, informează AFP citată de Agerpres.

Ungaria a prezentat autocare cu care doreşte să trimită la Bruxelles solicitanţii de azil ce sosesc la graniţa sa cu Serbia. Ameninţarea, făcută de Ungaria iniţial în august, a căpătat noi proporţii în ultimele zile, incluzând o operaţiune mediatică în timpul căreia a fost dezvăluit un rând de autocare galbene ale companiei publice, special închiriate pentru această misiune, potrivit guvernului ungar.

"UE vrea să forţeze Ungaria să lase să intre migranţii ilegali pe care îi oprim la graniţa sudică a ţării", a declarat vineri ministrul ungar adjunct de Interne Bence Retvari.

"Ei bine, după aplicarea procedurilor europene, le vom oferi un bilet dus gratuit către Bruxelles", a avertizat el. "Dacă Bruxellesul îi vrea, îi va avea", a adăugat oficialul ungar.

