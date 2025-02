Laude din Ungaria pentru Trump după disputa de la Casa Albă. Viktor Orban: "Bărbații puternici fac pace, cei slabi război"

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, cunoscut pentru bunele sale relații cu Donald Trump, laudă atitudinea pe care a avut-o liderul SUA la întâlnirea din ziua de 28 februarie, de la Casa Albă, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Oamenii puternici fac pace, oamenii slabi fac război. Astăzi Președinte DonaldTrump a fost neclintit cu curaj pentru pace. Chiar dacă pentru mulți era greu de digerat. Mulțumesc, domnule președinte!", a scris șeful guvernului Ungariei într-un mesaj postat pe rețeaua X, în seara de 28 februarie 2025.

Într-adevăr, președintele Trump a spus în repetate rânduri că el dorește revenirea păcii în Ucraina și că, dacă el ar fi fost președinte al SUA și în anul 2022, acest război, dintre Rusia și Ucraina, n-ar mai fi început.

Președintele Zelenski a spus că și el dorește pacea dar că o încetare a focului lipsită de garanții de securitate nu va funcționa. Zelenski a solicitat aceste garanții de securitate din partea SUA. Președintele Trump a replicat însă că garantarea păcii în Ucraina nu este o sarcină a SUA ci a țărilor europene.

Strong men make peace, weak men make war.

Today President @realDonaldTrump stood bravely for peace. Even if it was difficult for many to digest. Thank you, Mr. President!