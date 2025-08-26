Partidul lui Viktor Orban, indignat că primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile drapelului Ucrainei, de ziua națională a acesteia

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 20:01
290 citiri
Partidul lui Viktor Orban, indignat că primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile drapelului Ucrainei, de ziua națională a acesteia
Pod peste Dunăre la Budapesta FOTO X/@kalmantibs

Partidul Fidesz, al premierului conservator ungar Viktor Orban, a reacționat marți, 26 august, cu indignare după ce primarul liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, a iluminat în weekend un pod peste Dunăre în culorile albastru-galben ale drapelului Ucrainei cu ocazia zilei naționale a acestei țări, relatează agenția MTI.

Este 'scandalos' că Gergely Karacsony a aprobat iluminarea Podului cu Lanțuri în culorile naționale ucrainene, 'mai ales după ce președintele ucrainean (Volodimir Zelenski) a amenințat Ungaria', a transmis grupul Fidesz din consiliul general al primăriei capitalei Budapesta.

'Ce ar trebui să facă un edil respectabil când propriul său popor este amenințat și șantajat de o altă țară? Răspunsul lui Gergely Karacsony este că unul dintre podurile cele mai emblematice și simbolice ale minunatei noastre țări, Podul cu Lanțuri, trebuie iluminat în culorile acelei țări', a declarat un consilier municipal din partea Fidesz, Bela Radics.

'Podul cu Lanțuri nu trebuie să fie albastru-galben, ci roșu, alb și verde', culorile drapelului Ungariei, iar 'dacă cineva atacă și amenință poporul nostru, noi trebuie să apărăm cetățenii ungari, nu să reprezentăm ucrainenii', a indicat același politician din partidul lui Orban. El a remarcat în context că guvernul ungar a decis să nu sprijine aderarea rapidă a Ucrainei la UE, lucru care, 'pe bună dreptate, este o chestiune sensibilă pentru președintele ucrainean' Volodimir Zelenski.

Partidul lui Orban este cu atât mai indignat de gestul primarului liberal cu cât acesta survine după ce furnizarea de petrol rusesc către Ungaria (și de asemenea către Slovacia) prin conducta Drujba a fost oprită săptămâna trecută în urma a două atacuri ucrainene cu drone asupra unor infrastructuri ale oleoductului.

În timp ce Comisia Europeană nu a reacționat la protestele Ungariei, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga i-a sugerat guvernului ungar să se plângă pe lângă 'prietenii săi de la Moscova'.

Orban a anunțat vineri că a cerut ajutorul Statelor Unite, printr-o scrisoare adresată președintelui Donald Trump. 'I-am cerut ajutorul președintelui american. Ucrainenii continuă să bombardeze conducta petrolieră Drujba', a transmis Orban pe Facebook și a făcut public răspunsul liderului de la Casa Albă. 'Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru și Slovaciei! Tu ești marele meu prieten', a scris Trump în răspunsul său.

Zelenski, la rândul său, a declarat săptămâna trecută că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu obstrucționa procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară și blocarea majorității fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a lui Orban și îl acuză de încălcarea 'statului de drept' prin acțiuni precum respingerea migranților ilegali, limitarea drepturilor comunității LGBT sau adoptarea unei legislații ce restrânge finanțările din străinătate pentru ONG-uri și presă în Ungaria.

Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a reacţionat la declaraţiile omologului său de la Budapesta, Péter Szijjártó, care i-a cerut preşedintelui Volodimir Zelenski „să...
Românii și realitatea concediilor în 2025: vacanțe pe datorie și perioade scurte la țară. Cum ne petrecem vara față de polonezi, unguri sau bulgari
Românii și realitatea concediilor în 2025: vacanțe pe datorie și perioade scurte la țară. Cum ne petrecem vara față de polonezi, unguri sau bulgari
Mai multe studii făcute în 2025 în fiecare țară arată că, în Polonia, peste șapte din zece oameni își planifică o vacanță și petrec adesea o săptămână sau mai mult; în Ungaria,...
#Ungaria, #partid viktor orban, #pod dunare iluminat drapel ucraina , #Ungaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
ObservatorNews.ro
A vizitat toate tarile lumii timp de 20 de ani, apoi si-a gasit casa. Orasul in care a decis sa traiasca
DigiSport.ro
Alex Baluta prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son si Hugo Lloris
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Culisele summit-ului din Alaska. Trump și Putin pregătesc o „pace energetică” în care Ucraina e moneda de schimb?
  2. Rusia se retrage oficial din tratatul european împotriva torturii. De ce este doar simbolică această măsură
  3. România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni
  4. Partidul lui Viktor Orban, indignat că primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile drapelului Ucrainei, de ziua națională a acesteia
  5. Ucraina a recunoscut în premieră că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk. "Luptele continuă în prezent"
  6. "E de porc să te agăți de beneficii de lux în timp ce țara vrea să-și păstreze echilibrul bugetar". Atac nemilos la ASF, ANCOM și ANRE al șefului Comisiei IT din Camera Deputaților
  7. Incident armat într-o zonă izolată. Doi polițiști au fost împușcați mortal, al treilea este grav rănit. Atacatorul încă nu a fost capturat VIDEO
  8. Negocieri secrete între americani și ruși. Cum a încercat Washingtonul să convingă Moscova să facă pace în Ucraina. Ofertele trimise lui Putin
  9. Ce se întâmplă cu programul Visa Waiver pentru România. Anunțul făcut de Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe. "S-au întâmplat câteva lucruri"
  10. Marea Britanie vrea să primească 40 de studenți din Fâșia Gaza, pentru a-i ajuta să-și continue studiile. Au însă nevoie de un acord din partea Israelului

Ultimele emisiuni

Acum 38 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...