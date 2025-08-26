Partidul lui Viktor Orban, indignat că primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile drapelului Ucrainei, de ziua națională a acesteia

Partidul Fidesz, al premierului conservator ungar Viktor Orban, a reacționat marți, 26 august, cu indignare după ce primarul liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, a iluminat în weekend un pod peste Dunăre în culorile albastru-galben ale drapelului Ucrainei cu ocazia zilei naționale a acestei țări, relatează agenția MTI.

Este 'scandalos' că Gergely Karacsony a aprobat iluminarea Podului cu Lanțuri în culorile naționale ucrainene, 'mai ales după ce președintele ucrainean (Volodimir Zelenski) a amenințat Ungaria', a transmis grupul Fidesz din consiliul general al primăriei capitalei Budapesta.

'Ce ar trebui să facă un edil respectabil când propriul său popor este amenințat și șantajat de o altă țară? Răspunsul lui Gergely Karacsony este că unul dintre podurile cele mai emblematice și simbolice ale minunatei noastre țări, Podul cu Lanțuri, trebuie iluminat în culorile acelei țări', a declarat un consilier municipal din partea Fidesz, Bela Radics.

'Podul cu Lanțuri nu trebuie să fie albastru-galben, ci roșu, alb și verde', culorile drapelului Ungariei, iar 'dacă cineva atacă și amenință poporul nostru, noi trebuie să apărăm cetățenii ungari, nu să reprezentăm ucrainenii', a indicat același politician din partidul lui Orban. El a remarcat în context că guvernul ungar a decis să nu sprijine aderarea rapidă a Ucrainei la UE, lucru care, 'pe bună dreptate, este o chestiune sensibilă pentru președintele ucrainean' Volodimir Zelenski.

Partidul lui Orban este cu atât mai indignat de gestul primarului liberal cu cât acesta survine după ce furnizarea de petrol rusesc către Ungaria (și de asemenea către Slovacia) prin conducta Drujba a fost oprită săptămâna trecută în urma a două atacuri ucrainene cu drone asupra unor infrastructuri ale oleoductului.

În timp ce Comisia Europeană nu a reacționat la protestele Ungariei, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga i-a sugerat guvernului ungar să se plângă pe lângă 'prietenii săi de la Moscova'.

Orban a anunțat vineri că a cerut ajutorul Statelor Unite, printr-o scrisoare adresată președintelui Donald Trump. 'I-am cerut ajutorul președintelui american. Ucrainenii continuă să bombardeze conducta petrolieră Drujba', a transmis Orban pe Facebook și a făcut public răspunsul liderului de la Casa Albă. 'Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru și Slovaciei! Tu ești marele meu prieten', a scris Trump în răspunsul său.

Zelenski, la rândul său, a declarat săptămâna trecută că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu obstrucționa procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară și blocarea majorității fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a lui Orban și îl acuză de încălcarea 'statului de drept' prin acțiuni precum respingerea migranților ilegali, limitarea drepturilor comunității LGBT sau adoptarea unei legislații ce restrânge finanțările din străinătate pentru ONG-uri și presă în Ungaria.

