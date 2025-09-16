Administrația Trump a restabilit complet statutul Ungariei în cadrul Programului Visa Waiver. România mai așteaptă

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 19:33
Administrația Trump a restabilit complet statutul Ungariei în cadrul Programului Visa Waiver FOTO X/@SprinterExpres0

Kristi Noem, Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), a anunțat marți, 16 septembrie, că statutul Ungariei în cadrul Programului Visa Waiver va fi complet restabilit, în urma finalizării măsurilor luate pentru a aborda vulnerabilitățile de securitate.

Această decizie anulează restricțiile impuse anterior asupra capacității cetățenilor maghiari de a călători în cadrul Visa Waiver, precum și asupra capacității lor de a utiliza Sistemul electronic de autorizare a călătoriei (ESTA), se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Departamentului SUA pentru Securitate Internă.

La începutul anului 2021, DHS a revocat ESTA-urile deja emise tuturor titularilor de pașapoarte maghiare născuți în afara Ungariei și a continuat să refuze noi cereri ESTA solicitanților maghiari născuți în afara Ungariei.

În august 2023, administrația Biden a redus perioada de valabilitate a ESTA pentru călătorii maghiari de la doi ani la doar un an, limitând în același timp ESTA-urile la o singură utilizare.

Acum, că guvernul Ungariei a luat măsurile solicitate de guvernul SUA pentru a aborda vulnerabilitățile de securitate, restricțiile impuse de administrația anterioară au fost ridicate, iar cetățenii maghiari au acum acces extins la călătorii între Ungaria și Statele Unite. Maghiarii vor putea solicita un ESTA cu o perioadă de valabilitate de doi ani, care poate fi utilizat pentru intrări multiple până la 30 septembrie 2025.

„Statele Unite și Ungaria au un parteneriat puternic în materie de securitate, iar acest angajament se reflectă în acțiunile pe care Ungaria le-a întreprins pentru a îndeplini standardele de securitate ale Programului de renunțare la vize”, a declarat secretarul adjunct Tricia McLaughlin.

„La fel ca președintele Trump, prim-ministrul Orbán este dedicat menținerii securității frontierelor sale și verificării persoanelor care intră în țara sa. Atunci când națiunile își securizează frontierele, ele fac întreaga lume un loc mai sigur - și ar trebui recompensate pentru acest lucru. Datorită eforturilor președintelui Trump și ale secretarului Noem, DHS reinstaurează integritatea în sistemul nostru de imigrare.”

Această decizie reafirmă integritatea Visa Waiver și facilitează călătoriile în siguranță între Statele Unite și Ungaria. Doar națiunile cu cele mai înalte standarde de securitate au acces fără vize în Statele Unite.

