Ministrul de externe al Ungariei, aflat la Moscova, atacă dur Uniunea Europeană și reafirmă sprijinul pentru Rusia

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, și-a reconfirmat sprijinul pentru Rusia în cea de-a 13-a sa vizită la Moscova, criticând politica energetică a Uniunii Europene și numind planul de diversificare „nebunească”, chiar în prezența acoliților lui Putin, în timp ce Comisia Europeană a avertizat că această poziție transmite „mesajul greșit” pentru Kremlin.

Șeful diplomației ungare a sfidat din nou poziția majorității țărilor europene prin participarea la o conferință pe tema energiei în capitala statului agresor, acolo unde a criticat politica europeană de încercare de renunțare la combustibili fosili, numind-o „nebunească”, arată Antena 3 CNN, care citează Euronews.

O purtătoare de cuvânt a Comisiei a informat, miercuri, că orice contacte bilaterale ale statelor membre cu țări din afara blocului ar trebui să respecte politicile și poziția UE, mai ales atunci când e vorba de o încercare de a minimiza relațiile cu regimul de la Kremlin.

„Să fii la Moscova în acest moment nu este mesajul potrivit pentru Putin, pentru că perioada și contextul contează”, a declarat Anitta Hipper.

Ea a adăugat că UE pregătește, în prezent, al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include și o interdicție pe achiziția de gaz natural lichefiat și sancțiuni împotriva celor două mari companii rusești de stat în domeniul energiei – Rosneft și Gazprom.

Ungaria importă combustibili din Rusia

Ungaria continuă să importe o cantitate mare de combustibili fosili din Rusia. Planul UE este ca aceste importuri să înceteze complet până la în 2027. Astfel s-ar încheia și toate importurile Ungariei prin conducta Drujba.

„În prezent, avem două conducte de petrol care duc spre Ungaria, iar UE vrea să elimine unul în numele diversificării”, a spus Szijjártó, în capitala statului agresor, miercuri.

„Dar cum se poate ca eliminarea unei conducte să fie numită diversificare? Cum se poate ca o conductă să fie considerată mai sigură decât două?”, a spus el, adăugând că planul european este o „nebunie complet ilogică”.

Cealaltă conductă care face legătura cu Ungaria este din Croația, însă conform guvernului de la Budapesta, conducta Adria este insuficientă pentru nevoile țării, având în vedere că Ungaria nu are ieșire la mare.

