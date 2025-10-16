Ministrul de externe al Ungariei, aflat la Moscova, atacă dur Uniunea Europeană și reafirmă sprijinul pentru Rusia

Autor: Daniel Groza
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 09:16
198 citiri
Ministrul de externe al Ungariei, aflat la Moscova, atacă dur Uniunea Europeană și reafirmă sprijinul pentru Rusia
Péter Szijjártó, șeful diplomației ungare FOTO X/@SerbianSpirit_

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, și-a reconfirmat sprijinul pentru Rusia în cea de-a 13-a sa vizită la Moscova, criticând politica energetică a Uniunii Europene și numind planul de diversificare „nebunească”, chiar în prezența acoliților lui Putin, în timp ce Comisia Europeană a avertizat că această poziție transmite „mesajul greșit” pentru Kremlin.

Șeful diplomației ungare a sfidat din nou poziția majorității țărilor europene prin participarea la o conferință pe tema energiei în capitala statului agresor, acolo unde a criticat politica europeană de încercare de renunțare la combustibili fosili, numind-o „nebunească”, arată Antena 3 CNN, care citează Euronews.

O purtătoare de cuvânt a Comisiei a informat, miercuri, că orice contacte bilaterale ale statelor membre cu țări din afara blocului ar trebui să respecte politicile și poziția UE, mai ales atunci când e vorba de o încercare de a minimiza relațiile cu regimul de la Kremlin.

„Să fii la Moscova în acest moment nu este mesajul potrivit pentru Putin, pentru că perioada și contextul contează”, a declarat Anitta Hipper.

Ea a adăugat că UE pregătește, în prezent, al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include și o interdicție pe achiziția de gaz natural lichefiat și sancțiuni împotriva celor două mari companii rusești de stat în domeniul energiei – Rosneft și Gazprom.

Ungaria importă combustibili din Rusia

Ungaria continuă să importe o cantitate mare de combustibili fosili din Rusia. Planul UE este ca aceste importuri să înceteze complet până la în 2027. Astfel s-ar încheia și toate importurile Ungariei prin conducta Drujba.

„În prezent, avem două conducte de petrol care duc spre Ungaria, iar UE vrea să elimine unul în numele diversificării”, a spus Szijjártó, în capitala statului agresor, miercuri.

„Dar cum se poate ca eliminarea unei conducte să fie numită diversificare? Cum se poate ca o conductă să fie considerată mai sigură decât două?”, a spus el, adăugând că planul european este o „nebunie complet ilogică”.

Cealaltă conductă care face legătura cu Ungaria este din Croația, însă conform guvernului de la Budapesta, conducta Adria este insuficientă pentru nevoile țării, având în vedere că Ungaria nu are ieșire la mare.

De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puţin decât cei din alte ţări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză
De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puţin decât cei din alte ţări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză
Doctorița Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a tras un semnal de alarmă miercuri seară, 15 octombrie, privind...
Ungurii au capturat o vulpe turbată și dau vina pe România. "Boala a apărut prin migraţia faunei sălbatice din ţările vecine"
Ungurii au capturat o vulpe turbată și dau vina pe România. "Boala a apărut prin migraţia faunei sălbatice din ţările vecine"
A fost confirmată prezenţa virusului rabiei, de laboratorul Autorităţii pentru Siguranţa Lanţului Alimentar din Ungaria (Nébih), la o vulpe împuşcată în apropierea localităţii Uszka,...
#Ungaria, #ministru de externe, #atac, #Uniunea Europeana, #Moscova, #Rusia, #Peter Szijjarto , #Ungaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Veste uriasa: Adrian Mutu s-a inteles cu Fiorentina!
ObservatorNews.ro
Au cumparat teren langa Bucuresti, dar nu il pot folosi. Primarul ii acuza ca ridica un complex imobiliar
DigiSport.ro
Direct pe lista UEFA! Revenire spectaculoasa la FCSB

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul de externe al Ungariei, aflat la Moscova, atacă dur Uniunea Europeană și reafirmă sprijinul pentru Rusia
  2. Uruguay legalizează eutanasia prin lege. „Un act de compasiune și umanitate”. Premieră într-o regiune foarte religioasă
  3. AUR sesizează Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private. "Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III"
  4. Percheziții DNA la Spitalul Militar Central și acasă la șefa instituției, generalul Florentina Ioniță. Prejudiciul estimat este de aproximativ 8,2 milioane de lei
  5. Trump a organizat un dineu pentru bogații care i-au finanțat sala de bal de la Casa Albă. Miliardarii prezenți la eveniment FOTO/VIDEO
  6. O femeie de 70 de ani a fost lovită de tren în apropierea unei gări din județul Iași. Cine a anunțat autoritățile
  7. Pete Hegseth instaurează oficial cenzura la Pentagon. Jurnaliștii trebuie să ceară aprobarea articolelor înainte de publicare, în caz contrar putând fi sancționați
  8. Cum va fi vremea astăzi, 16 octombrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 19 grade. Regiunile unde apar ploile
  9. O companie aeriană a anulat zborurile pentru mii de pasageri dintr-un motiv neașteptat: a spălat scaunele din avioane cu apă
  10. Medicii avertizează că sfaturile despre naștere pe care gravidele le iau de pe rețelele de socializare sunt extrem de periculoase și le pot pune viața în pericol