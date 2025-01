Pierdere grea pentru sportul din Ungaria: ”A dovedit că imposibilul nu există”

Înotătoarea maghiară Katinka Hosszu, supranumită ''Doamna de Fier'', triplă campioană olimpică, și-a anunțat, miercuri, retragerea la 35 de ani, scrie Reuters.

Hosszu a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, câștigând aurul la 200 m mixt și 400 m mixt, 100 m spate și argintul la 200 m spate la Rio 2016.

''Pentru 30 de ani, apa a fost casa mea, sanctuarul în care am găsit mângâiere și putere'', a scris Hosszu ea într-o postare pe Instagram. ''Din momentul în care am intrat prima dată în piscină, când eram copil, am știut că am descoperit ceva magic. În următorii ani, sper să împărtășesc această pasiune cu alții - să-i învăț pe tinerii înotători magia pe care am găsit-o în apă și să-i încurajez să-și urmeze visurile'', a transmis Hosszu.

Hosszu, care a născut o fetiță în 2023, și-a făcut debutul olimpic în adolescență, la Atena, în 2004 și a continuat să concureze la Jocurile din 2008, 2012, 2016 și 2021. Ea a câștigat nouă titluri mondiale și recordul ei mondial la 200 m mixt stabilit la Kazan în 2015 este încă în picioare.

''Este o sportivă care a inspirat generații, nu numai acasă, ci și în întreaga lume'', a declarat într-un comunicat președintele Federației maghiare de înot, Sandor Wladar. ''Prin munca ei neobosită și prin credința neclintită, ea a dovedit că imposibilul nu există'', a adăugat oficialul.

