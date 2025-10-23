Război prin declarații între Ungaria și Polonia. Ironia tăioasă a șefului diplomației de la Varșovia

Disputa diplomatică dintre Varșovia și Budapesta a escaladat după o declarație a ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, publicată pe rețeaua X și adresată omologului ungar Peter Szijjarto. În mesaj, Sikorski a făcut aluzie la un ofițer ucrainean cunoscut sub indicativul „Magyar” și a formulat o dorință fermă legată de conducta Drujba: „Sper ca bravul dumneavoastră compatriot, maiorul Magyar, să reușească în sfârșit să scoată din funcțiune conducta care alimentează mașina de război a lui Putin — și să vă primiți petrolul prin Croația”.

Referința vizează ofițerul ucrainean Robert Brovdi, despre care autoritățile ungare susțin că ar fi implicat în atacuri cu drone asupra unor elemente din reţeaua energetică conectată la Drujba. Budapesta i-a interzis, în acest context, accesul pe teritoriul Ungariei. Mesajul lui Sikorski a avut un ton provocator și a reaprins tensiunile între cele două capitale, în condițiile în care Drujba este una dintre ultimele legături energetice directe prin care Rusia alimentează Europa Centrală.

Majoritatea țărilor Uniunii Europene au renunțat la importurile de petrol rusesc după invazia din 2022. În 2025, doar Ungaria și Slovacia mai continuă să primească petrol prin Drujba, fapt care explică sensibilitatea situaţiei pentru Budapesta și transpune disputa pe plan regional. Divergenţele între Varşovia şi Budapesta se suprapun astfel peste poziţiile politice divergente faţă de Moscova.

Ads

Conflictul a fost amplificat de o decizie judiciară poloneză privitoare la extrădarea unui cetăţean ucrainean suspectat de implicare în sabotarea conductelor Nord Stream în 2022. După ce ministrul ungar Peter Szijjarto l-a numit pe suspect „terorist”, Sikorski a replicat: „Sunt mândru de justiția poloneză, care a decis că sabotarea unui invadator nu este o crimă”. Această poziţie a fost citată de oficialii polonezi ca argument în disputele diplomatice cu Budapesta şi a generat reacții în lanț în capitala maghiară.

Cazul Nord Stream adaugă un alt strat tensiunilor: autorităţile germane susţin că un ucrainean, Volodimir Z., ar fi contribuit la plasarea explozibilului pe Nord Stream 1 şi 2, operațiune realizată, potrivit investigațiilor, de pe un iaht plecat din portul Rostock. La 16 octombrie, Polonia a refuzat extrădareasuspectului, iar acesta a fost eliberat din arest. O decizie similară privind extrădarea a fost luată şi de instanţe din Italia pentru un alt acuzat.

Ads

Atât Nord Stream, cât şi Drujba sunt percepute în aceste dispute drept mai mult decât simple conducte energetice, fiind simboluri ale dependenței energetice europene de Rusia și, simultan, surse de presiune geopolitică. Nord Stream 2, de pildă, a fost finalizată înainte de invazie, dar nu a fost pusă în funcțiune, ceea ce alimentează dezbaterile privind scopul și utilizarea proiectelor energetice ruseşti în Europa.

Duelul public dintre Sikorski și Szijjarto, reluat adesea pe reţelele sociale, reflectă în prezent o ruptură pronunțată între două capitale care, până nu demult, se declarau aliate în regiune. În acest context, declarațiile oficiale, interdicțiile de intrare pe teritoriul unui stat şi deciziile judiciare privind extrădările rămân elemente cheie ale unei confruntări diplomatice cu implicații economice și de securitate.

Ads