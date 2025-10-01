De ce refuză Ungaria să înceteze importurile de petrol rusesc. Orban susţine că Trump nu i-a cerut niciodată asta

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 19:56
326 citiri
Premierul Ungariei, Viktor Orban FOTO Hepta

Ungaria nu este pregătită să renunţe la importul de petrol rusesc, aşa cum cer Donald Trump şi majoritatea ţărilor UE, a declarat miercuri, 1 octombrie, premierul Viktor Orbán, relatează AFP.

„Nu avem nicio altă opţiune, absolut niciuna”, a declarat el presei la Copenhaga, asigurând în acelaşi timp că preşedintele american nu i-a cerut niciodată să închidă robinetul petrolului rusesc.

„Preşedintele american respectă suveranitatea altor ţări, mi-a cerut doar să-i prezint situaţia – este o diferenţă importantă, el nu este” ca europenii, „care sunt mai agresivi decât americanii”, a declarat Viktor Orbán.

Mai multe ţări din UE cer Ungariei şi Slovaciei să înceteze importurile de petrol rusesc, pentru că aduc venituri ce finanţează o parte din efortul de război al Moscovei în Ucraina.

Donald Trump, la rândul său, a criticat în repetate rânduri achiziţiile de petrol rusesc făcute de europeni, denunţând un comportament „de nescuzat”, dar fără a arăta vreodată cu degetul spre Ungaria. „Ei finanţează războiul împotriva lor înşişi. Cine a mai auzit de aşa ceva?”, a declarat el pe 23 septembrie în faţa Naţiunilor Unite.

Decizia de a renunţa la petrolul rusesc începând din 2022 a fost luată de Uniunea Europeană, care a acordat însă o derogare Ungariei şi Slovaciei, ţări fără ieşire la mare şi foarte dependente de hidrocarburile ruseşti. Punerea în discuţie a acestei derogări ar necesita acordul celor două ţări în cauză.

Pentru a încerca să ocolească această dificultate, UE are în vedere impunerea de taxe vamale asupra importurilor sale de petrol rusesc. Fiind vorba de o măsură comercială, cele 27 de state membre o pot adopta cu majoritate calificată, care necesită aprobarea a 55% din statele membre, adică 15 ţări, reprezentând cel puţin 65% din populaţia europeană.

Comisia Europeană a propus, de asemenea, statelor membre oprirea totală a importurilor de hidrocarburi ruseşti până în 2027 şi chiar până în 2026 în ceea ce priveşte gazul natural lichefiat (GNL).

