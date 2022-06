Rezultat șocant în meciul Ungaria - Anglia din Liga Națiunilor. ”Minune” la Budapesta după 60 de ani

Ungaria a învins selecţionata Angliei, scor 1-0, în Grupa 3 a Diviziei A din Liga Naţiunilor, într-un meci disputat, sâmbătă, la Budapesta.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Szoboszlai, din penalti, în minutul 66. Este prima victorie a Ungarie în fața Angliei din 1962 încoace, adică în ultimii 60 de ani.

În Divizia B, Grupa 1, Armenia a dispus de Irlanda, scor 1-0, prin reuşita lui Spersţian (74).

Luxemburg a învins Lituania, scor 2-0, în Divizia C, Grupa 1, prin reuşitele lui Sinani, 44 şi 78.

🇭🇺 Hungary beat England for the first time since 1962! 👏👏👏#NationsLeague pic.twitter.com/62Y3bS88X8