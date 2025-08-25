Sarea României, exploatată de o firmă din Ungaria. Avertismentul unui cunoscut economist: „Groaznic! Ne aflăm într-un război geopolitic, nu contabil!”

Necesitatea exploatării resurselor naturale la capacitate maximă și, implicit, la o profitabilitate pe măsură, în beneficiul României, continuă să reprezinte un subiect pentru dezbatere în spațiul public. Cea mai recentă controversă vizează o companie din Ungaria care va deschide o mină de sare în județul Cluj.

Mina de sare va fi deschisă la Valea Florilor. Compania maghiară Diana Exploatări Miniere SRL, deținută de Salt-Veres Zrt., a câștigat concesiunea în 2024. Sarea din acest loc este considerată a avea o puritate extrem de ridicată, iar zăcământul ar putea fi exploatat timp de sute de ani de-acum încolo. Mina a mai fost explorată în 1980-1981, în perioada lui Ceaușescu. „Am avut acces la aceste studii și date. S-a dovedit că logistica minei era deja construită la acea vreme – adică există o linie de cale ferată electrificată cu ecartament dublu care este esențială pentru transportul sării”, a declarat maghiarul Marton Veres, reprezentantul companiei.

Dreptul de exploatare este valabil 20 de ani, după care poate fi prelungit la fiecare 5 ani. În această perioadă, se estimează că pot fi extrase economic 30 de milioane de tone. La 800.000 de tone pe an extrase, care ar fi capacitatea actuală, asta ar însemna o rezervă suficientă pentru aproape 40 de ani. Însă, conform studiilor geologice, rezerva totală de sare este mult mai mare, chiar de sute de milioane de tone.

Economistul Mircea Coșea: „Incapacitate de apărare a resurselor naționale”

Profesorul de macroeconomie Mircea Coșea acuză Guvernul României de pasivitate. Acesta atrage atenția asupra lipsei de competitivitate a țării noastre la nivel european.

„Este una dintre cele mai groaznice situații pe care le-am întâlnit în ultimul timp și anume incapacitatea acestui stat, a acestui guvern de a-și apăra resursele naționale. Noi am pierdut cea mai mare parte din producția de lapte și de produse lactate ca urmare a faptului că maghiarii au cumpărat tot ceea ce a însemnat producția românească de lapte, brânză, unt și așa mai departe. Lucrul acesta s-a făcut cu concursul Consiliului Concurenței, care ar fi trebuit să fie mai atent în acest fel.

De asemenea, România a pierdut și în această direcție, cu sarea. Lucrul cel mai grav, de neconceput, după problemele de la Praid, care s-a dărâmat, pierdem și salina din Cluj. E vorba despre resurse de sare pură pe care le vindem. Dar s-a întâmplat și un lucru bun, faptul că s-a oprit cumpărarea de către capitalul maghiar a E-ON”, a explicat Coșea pentru Ziare.com.

„Capitalul rusesc este prezent în Europa sub diverse drapele naționale, dar în special sub cel maghiar”

Mircea Coșea avertizează și asupra planurilor Guvernului Bolojan de a scoate acțiuni pe bursă în cazul unor companii foarte profitabile. Economistul avertizează în special asupra ofensivei maghiare, pe fondul pasivității României.

„Nu sunt membru de partid, nu reprezint vreo instituție sau vreo altă entitate, însă doresc să spun un lucru care s-ar putea să mă califice în categoria de naționaliști, dar nu mă interesează. Atrag atenția asupra acestei ofensive pe care o văd din partea guvernului de a lista la bursă cele mai importante societăți românești. Consider că este un mare pericol.

Domniile lor (n.r. - oficialii guvernului) spun că este vorba despre ‘un pachet minoritar’ și că ‘nu există niciun pericol’. Ba e un mare pericol pentru că prin pachetul minoritar, care se dezvoltă în timp, se introduce în capitalul românesc, în suveranitatea statului asupra domeniilor strategice capital străin. Acest capital străin este, în principal, capital maghiar. Iar capitalul rusesc este prezent în Europa sub diverse drapele naționale, dar în special sub cel maghiar”, a comentat Coșea.

„Capitalul rusesc este foarte prezent în România prin coloana a cincea rusească, este prezent sub diverse forme”

În spatele Ungariei se află Rusia, avertizează Coșea.

„Sunt niște lucruri pe care trebuie să le tratăm cu mare atenție, pentru că politica rusească, dovedită de altfel în ultima perioadă, este de a destabiliza Uniunea Europeană prin verigile cele mai slabe. Printre cele mai slabe verigi se numără și România, astăzi. Această destabilizare nu se va întâmpla printr-o invazie militară - deși se vorbește despre asta pentru a justifica marile cheltuieli efectuate pe armament.

Rusia nu va intra cu tancuri și drone, pentru că are alte arme. Arma este în interiorul României. Capitalul rusesc este foarte prezent în România prin coloana a cincea rusească, este prezent sub diverse forme în companii, instituții, la nivel înalt, prin diverse persoane care sunt afiliate, cunoscute ca având o orientare pro-rusă. România va fi destabilizată din interiorul ei, nu din exterior. Deci vorbim despre niște factori de coloana a cincea. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce vom face de-acum: să păstrăm capitalul românesc, pentru că suntem într-o economie de război în care suntem atacați și nu neapărat cu tancul, ci cu preluarea capitalului românesc, sub diverse forme”, a declarat Coșea.

„Mare atenție, vom fi supuși unor atacuri de preluare a capitalului românesc!”

Oficialii statului român ar trebui să înțeleagă jocurile politice și să acționeze în consecință, a mai transmis profesorul.

„Listarea la bursă, în momentul de față, ar fi o mare greșeală. Inclusiv din perspectiva faptului că, în perioadă de criză, acțiunile sunt la niveluri extrem de mici, chiar la minime. Această viziune pur contabilă a unora, care ne arată câți bani vom câștiga dacă vom lista companiile la bursă, nu are nimic de-a face cu realitatea, care este nu neapărat contabilă, ci geopolitică. Noi ne aflăm într-un război geopolitic, nu contabil.

Mare atenție, vom fi supuși unor atacuri de preluare a capitalului românesc și am văzut ce s-a întâmplat cu sarea, cu laptele, cu o anumită latură a metalurgiei, investițiile permanente pe care Ungaria le face în zona de vest a României, cumpără case, stadioane, echipe de fotbal, instituții care sunt importante pentru capitalul românesc. În momentul de față, capitalul românesc trebuie să fie apărat și dezvoltat. Din păcate, acest guvern nu numai că nu-l apără, ci îl atacă și-l subminează. Experiența de o viață pe care o am în economia internațională, cât timp am lucrat la ONU și la Bruxelles, mi-au arătat că pătrunderea capitalului străin este, câteodată, mai periculoasă decât pătrunderea cu tancuri”, a concluzionat economistul, pentru Ziare.com.

Potențialul imens al minei de sare din Cluj, preluată de o companie din Ungaria

Mina de la Cluj va avea o capacitate foarte mare, de 800.000 de tone pe an, ceea ce ar acoperi 80-90% din cererea totală anuală de sare a Ungariei sau întreaga cerere a Slovaciei, Croației și Serbiei la un loc. Puritatea ridicată este deosebit de avantajoasă, pentru că nu este necesară o purificare suplimentară, ceea ce înseamnă economii majore de costuri.

Totodată, datorită purității ridicate a sării, piața-țintă a companiei ar putea fi și industria chimică, industria farmaceutică și industria alimentară, dar sarea ar putea fi folosită chiar și în hrana pentru animale și ca material antiderapant pe drumuri pe timpul iernii.

Cererea de sare în România este în prezent de aproximativ 1,5 milioane de tone, care este acoperită în mare parte de compania de stat Salrom, prin intermediul a 7-8 mine.

