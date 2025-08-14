Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SZVR) a emis miercuri, 13 august, un comunicat în care acuză Comisia Europeană că dorește o schimbare de putere în Ungaria și vrea să-l numească prim-ministru pe Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, scrie publicația Transtelex.

Potrivit SZVR, Bruxelles-ul vrea să-l înlăture pe Orbán deoarece Ungaria obstrucționează procesul decizional al UE privind Rusia și Ucraina, cel mai recent prin blocarea negocierilor bugetare.

Conform Transtelex, declarația dezvăluie narațiunile pe care Fidesz le răspândește în Ungaria, iar SZVR a preluat chiar ideea că Kievul lucrează și el pentru a înlocui guvernul ungar, deoarece Orbán și partidul său blochează procesul de integrare europeană a Ucrainei.

Potrivit serviciilor secrete rusești, „regimul lui Volodimir Zelenski face cea mai murdară treabă” deoarece folosește resursele serviciilor secrete ucrainene și ale diasporei ucrainene din Ungaria pentru a destabiliza situația din Ungaria.

Conform declarației, Ursula von der Leyen a organizat sprijin financiar, mediatic și politic pentru Péter Magyar, inclusiv fundații germane, ONG-uri norvegiene și Partidul Popular European - fără nicio dovadă.

Această declarație a fost publicată fără critici în presa publică maghiară și în mai multe instituții media afiliate guvernului, ceea ce mulți interpretează ca o cooperare conștientă a Fidesz cu propaganda rusă, mai scrie Transtelex.

Potrivit lui Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, Putin a început să se amestece în alegerile maghiare. El a spus: „Nu ne temem de Putin, nu ne temem de Orbán”.

Conform lui Magyar, declarația SZVR sună exact ca declarațiile partidului regimului comunist al lui Kádár, iar rolul presei publice maghiare în această situație este revoltător.

Partidul Tisza acuză faptul că întreaga afacere este o „dezinformare evidentă” și arată clar că Fidesz și propaganda de stat rusă sunt pe aceeași orbită.

Aceeași rețetă a fost folosită și în România. Pe 4 martie, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SZVR) a folosit tot un comunicat de presă pentru a lovi în Uniunea Europeană, scrie G4Media.

SZVR a susținut atunci, fără să prezinte probe, că decizia parchetului român de a formula acuzații împotriva lui Călin Georgescu „este susținută de conducerea UE”.

Una dintre acuzațiile procurorilor a fost că Georgescu a atentat la ordinea constituțională. Prin acel comunicat oficial al unei instituții de stat, Rusia a sprijinit oficial narativul campaniei lui Georgescu împotriva UE – la fel ca în Ungaria.

