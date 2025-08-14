Serviciul rus de spionaj acuză UE că vrea să-l răstoarne pe Orbán. Peter Magyar: "Putin și serviciile lui au intervenit în campania electorală din Ungaria"

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 17:51
164 citiri
Serviciul rus de spionaj acuză UE că vrea să-l răstoarne pe Orbán. Peter Magyar: "Putin și serviciile lui au intervenit în campania electorală din Ungaria"
Viktor Orban și Vladimir Putin FOTO Hepta

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SZVR) a emis miercuri, 13 august, un comunicat în care acuză Comisia Europeană că dorește o schimbare de putere în Ungaria și vrea să-l numească prim-ministru pe Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, scrie publicația Transtelex.

Potrivit SZVR, Bruxelles-ul vrea să-l înlăture pe Orbán deoarece Ungaria obstrucționează procesul decizional al UE privind Rusia și Ucraina, cel mai recent prin blocarea negocierilor bugetare.

Conform Transtelex, declarația dezvăluie narațiunile pe care Fidesz le răspândește în Ungaria, iar SZVR a preluat chiar ideea că Kievul lucrează și el pentru a înlocui guvernul ungar, deoarece Orbán și partidul său blochează procesul de integrare europeană a Ucrainei.

Potrivit serviciilor secrete rusești, „regimul lui Volodimir Zelenski face cea mai murdară treabă” deoarece folosește resursele serviciilor secrete ucrainene și ale diasporei ucrainene din Ungaria pentru a destabiliza situația din Ungaria.

Conform declarației, Ursula von der Leyen a organizat sprijin financiar, mediatic și politic pentru Péter Magyar, inclusiv fundații germane, ONG-uri norvegiene și Partidul Popular European - fără nicio dovadă.

Această declarație a fost publicată fără critici în presa publică maghiară și în mai multe instituții media afiliate guvernului, ceea ce mulți interpretează ca o cooperare conștientă a Fidesz cu propaganda rusă, mai scrie Transtelex.

Potrivit lui Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, Putin a început să se amestece în alegerile maghiare. El a spus: „Nu ne temem de Putin, nu ne temem de Orbán”.

Conform lui Magyar, declarația SZVR sună exact ca declarațiile partidului regimului comunist al lui Kádár, iar rolul presei publice maghiare în această situație este revoltător.

Partidul Tisza acuză faptul că întreaga afacere este o „dezinformare evidentă” și arată clar că Fidesz și propaganda de stat rusă sunt pe aceeași orbită.

Aceeași rețetă a fost folosită și în România. Pe 4 martie, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SZVR) a folosit tot un comunicat de presă pentru a lovi în Uniunea Europeană, scrie G4Media.

SZVR a susținut atunci, fără să prezinte probe, că decizia parchetului român de a formula acuzații împotriva lui Călin Georgescu „este susținută de conducerea UE”.

Una dintre acuzațiile procurorilor a fost că Georgescu a atentat la ordinea constituțională. Prin acel comunicat oficial al unei instituții de stat, Rusia a sprijinit oficial narativul campaniei lui Georgescu împotriva UE – la fel ca în Ungaria.

România visează în continuare la Mondiale, după o calificare superbă, într-o grupă cu Ungaria
România visează în continuare la Mondiale, după o calificare superbă, într-o grupă cu Ungaria
Naţionala de baschet masculin a României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale...
Fotografiile cu domeniul lui Viktor Orbán provocă un nou scandal în Ungaria. "Ferma" premierului maghiar include o grădină zoologică și facilități extravagante
Fotografiile cu domeniul lui Viktor Orbán provocă un nou scandal în Ungaria. "Ferma" premierului maghiar include o grădină zoologică și facilități extravagante
Scandal în Ungaria, după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu conacul neterminat al premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină zoologică...
#Ungaria, #servicii secrete rusesti, #rasturnare orban , #Ungaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu
ObservatorNews.ro
Ce pensie plateste statul roman unui cetatean care a lucrat doar o zi
Adevarul.ro
PSD, intre retragerea de la guvernare si alianta cu AUR. Confuzia care ii deruteaza pe romani

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția lui Raed Arafat, întrebat dacă este „rușinos” că România nu are încă un centru de mari arși, la 10 ani după Colectiv
  2. Serviciul rus de spionaj acuză UE că vrea să-l răstoarne pe Orbán. Peter Magyar: "Putin și serviciile lui au intervenit în campania electorală din Ungaria"
  3. Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, chiriile încasate pe casa din Sibiu pierdută în instanță
  4. Schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina, chiar înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Zelenski: "Printre militarii eliberaţi astăzi se află apărătorii Mariupolului" VIDEO FOTO
  5. Cum se acordă despăgubirile pentru cei afectați de inundațiile din Suceava și Neamț. Cele 3 categorii explicate de Raed Arafat
  6. Ministrul Sănătății schimbă „la 180 de grade” modul în care se calculează necesarul de personal în spitale
  7. Donald Trump l-a sunat pe fostul secretar general NATO, Jens Stoltenberg, pentru a vorbi despre Premiul Nobel
  8. ASF explică „diferența fundamentală” care limitează retragerile celor 8 milioane de români din pensia privată Pilonul II
  9. Oamenii lui Putin sunt aproape de Alaska. Avionul oficial rusesc este cel mai urmărit zbor din lume
  10. Melania Trump amenință că-l va da în judecată pe Hunter Biden și va cere despăgubiri de peste un miliard de dolari. Ce a supărat-o pe Prima Doamnă a SUA