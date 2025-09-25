Trump l-a sunat pe Orban să-i ceară ca Ungaria să nu mai importe petrol rusesc. Răspunsul primit de la Budapesta VIDEO

Președintele american Donald Trump l-a sunat pe premierul ungar, Viktor Orbán, pentru a-i cere explicit acestuia ca Ungaria să nu mai cumpere petrol rusesc și să-și elimine dependența energetică de regimul de la Kremlin.

Convorbirea telefonică a fost confirmată de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, și a avut loc în marja Adunării Generale a ONU de săptămâna aceasta, de la New York, scrie hirado.hu.

Szijjártó a spus că Rusia este un partener de încredere în domeniul aprovizionării cu energie și că, din motive geografice și fizice, aprovizionarea Ungariei nu poate fi garantată în acest moment fără țiței și gaze naturale rusești.

„Aceasta nu este o problemă politică, nu este o problemă ideologică, ci o simplă problemă geografică, fizică”, a spus el.

Apoi a anunțat că guvernul ungar este în contact constant cu conducerea americană.

„Suntem, de asemenea, în contact constant cu guvernul american. Prim-ministrul a vorbit recent și cu președintele Donald Trump, iar aceștia au discutat mai multe aspecte, starea războiului, posibilitatea păcii, procesele economiei mondiale, situația rezultată din tarife și, bineînțeles, problema aprovizionării cu energie a Europei Centrale, acest lucru s-a întâmplat acum câteva ore”, a spus el.

Ads

Mai mult, Szijjártó a acuzat țările europene de ipocrizie în această problemă.

"Țările vest-europene pretind că au încetat să mai cumpere petrol rusesc. În realitate, continuă să-l importe prin Asia, în timp ce ne arată cu degetul. Pură ipocrizie."

Western European countries claim they quit buying Russian oil. In reality, they keep importing it through Asia while pointing fingers at us. Pure hypocrisy. @jimsciutto @CNN pic.twitter.com/hSztwHNoGP — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 25, 2025

Președintele Statelor Unite Donald Trump a cerut marți, 23 septembrie, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, ca țările europene să înceteze să mai cumpere gaze și petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forța astfel pe președintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina.

Ads

'Nu pot continua să facă ceea ce fac. Ei (europenii) cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce luptă împotriva Rusiei. Este rușinos pentru ei, este foarte rușinos', a spus Trump de la tribuna ONU. 'Gândiți-vă că ei finanțează un război împotriva lor înșiși!', a încercat el să argumenteze, susținând că este 'nescuzabil' comportamentul acelor țări membre NATO care continuă să cumpere produse energetice din Rusia.

'Europa trebuie să se străduiască mai mult (...) Trebuie să înceteze imediat să mai cumpere energie rusească. Altfel ne pierdem cu toții timpul. Așadar sunt pregătit să discut despre asta. O vom discuta astăzi cu toate națiunile europene reunite aici', a indicat președintele american.

Tot atunci, locatarul de la Casa Albă a anunțat că-l va suna pe premierul ungar în aceeași problemă.

Ads