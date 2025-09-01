Ungaria suspectează Ucraina că ar pregăti un nou atac asupra conductei Drujba, prin care primește petrol din Rusia VIDEO

Autor: Mihai Diac
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 23:25
Ungaria suspectează Ucraina că ar pregăti un nou atac asupra conductei Drujba, prin care primește petrol din Rusia VIDEO
Conducta Drujba - FOTO:X Nexta

Tamas Menczer, directorul de comunicare al coaliției de guvernământ de la Budapesta, FIDESZ-KDNP, susține că "președintele ucrainean Volodimir Zelenski plănuiește un nou atac asupra conductei de petrol Drujba".

Menczer și-a exprimat această opinie într-o postare pe Facebook, la data de 1 septembrie 2025, încercând să interpreteze afirmațiile transmise, într-un interviu acordat unui jurnalist ucrainean, de președintele Volodimir Zelenski. Menczer susține că Zelenski ar fi declarat că „se pregătește de o nouă lovitură”, informează Economica.net. Aceasta ar însemna că ucrainenii pregătesc un nou atac asupra conductei Drujba, consideră politicianul de la Budapesta. „Aceste atacuri afectează Ungaria și Slovacia mai mult decât Rusia. Ucrainenii ne atacă pe noi. Securitatea noastră energetică și suveranitatea noastră”, a susținut Menczer.

„Zelenski atacă, amenințându-ne și șantajându-ne ca să sprijinim aderarea Ucrainei la UE. Însă nu vom ceda niciodată șantajului ucrainean. Ungaria în primul rând!”, a susținut politicianul maghiar.

El a acuzat totodată Comisia Europeană și pe președinta acesteia, Ursula von der Leyen, că nu iau măsuri pentru a obliga Ucraina să renunțe la asemenea atacuri. „Dar nu fac nimic. Este rușinos”, a susținut Menczer.

