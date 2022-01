Viktor Orban a ajuns să ceară donații de la populație pentru propria campanie electorală

De câteva zile, alegătorii au început să primească o scrisoare de la Viktor Orbán, în care premierul cere donații pentru campania Fidesz.

El invocă încercări de amestec în treburile interne din partea Bruxelles-ului și a lui George Soros, migrația ilegală, pandemia, provocări cu care Fidesz trebuie să lupte, iar pentru aceasta e nevoie de sprijin financiar din partea alegătorilor.

Premierul Viktor Orbán și partidul pe care îl conduce, Fidesz, se află la putere de peste 10 ani în Ungaria. Până în toamna anului trecut, părea sigur că va câștiga a patra oară consecutiv. Însă opoziția a reușit ceea ce mulți considerau imposibil: au făcut compromisuri și concesii și pornesc în alegeri cu candidați comuni, inclusiv pentru postul de prim-ministru. Iar sondajele arată că pentru prima dată după o lungă perioadă, este posibil ca Orbán să piardă. Dar în mod sigur președintele Fidesz nu va lăsa nimic la voia întâmplării.

De exemplu, în mod sigur opoziția va avea acces la mult mai puține locuri pentru afișe electorale. Conform site-ului rtl.hu, opoziția va putea obține 2000-3000 de locuri. Aceasta va însemna prezență la scară națională, dar nici pe departe că ne vom lovi de afișele opoziției la tot pasul, însă și așa costurile vor fi ridicate, prețul închirierii pe două luni a 2-3 mii de poziții însemnând cam 6 milioane RON.

Fidesz nu a comunicat câte locuri vor rezerva pentru afișele lor, dar rtl.hu estimează că vor fi în jur de 5-8 mii, adică dublu față de opoziție. Costul total al campaniei va fi în jur de 27-40 milioane RON, din care o parte însemnată, cam 20% se vor cheltui pe reclame Facebook.

Ads

Toate cercetările arată că guvernul FIDESZ-KDNP (Partidul Popular Creştin-Democrat) va rămâne la guvernare, numai procentul este discutabil, a declarat pentru mass-media analistul principal al Fundaţiei Századvég (Sfârşit de secol), referindu-se la rezultatele posibile ale alegerilor parlamentare din Ungaria.

”În opinia majorităţii locuitorilor, guvernul de la Budapesta a gestionat bine epidemia cu noul coronavirus, măsurile luate de acesta puteau fi respectate. În timp ce în multe ţări din Europa de Vest au avut loc proteste din cauza restricţiilor, Ungaria nu s-a confruntat cu asemenea mişcări. Repornirea economiei a fost, de asemenea, un succes, iar până la sfârșitul anului a început o creștere economică incredibilă, a mai spus analistul”.

Referitor la desemnarea drept candidat a ministrului pentru familie, Katalin Novák, în funcţia de preşedinte al Ungariei, André Palóc a afirmat că dreapta va da primul şef de stat, care este femeie şi reprezintă protecţia familiei, în timp ce în Occident pare să fie zguduită familia clasică”.

Ads

Analizând candidatul stângii, precum şi al coaliţiei formate din şase partide la funcţia de premier, specialistul fundaţiei a declarat c Péter Márki-Zay, candidat la funcția de premier al coaliției de opoziție are o marjă de manevră îngustă, nu are propriul său partid, iar în lipsa partidului el încearcă să o contrabalanseze prin afirmaţii strigtoare la cer, prin lansarea unor insultări la adresa diferitelor categorii sociale, de exemplu, la adresa pensionarilor sau alegătorilor partidelor de guvernământ.

Este evident că pe latura opoziţiei ritmul este dictat de Convenţia Democratică (DK) şi de Ferenc Gyurcsány, iar pentru Péter Márki-Zay a rămas doar comunicarea, ceea ce este mai degrabă un eşec, a adăugat analistul Fundaţiei Századvég.

Ads