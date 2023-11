Viktor Orban îi mai face un cadou lui Putin: Ungaria a reușit să blocheze discuțiile privind un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei

Ungaria a reușit să întrerupă discuția despre un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, pe care UE se pregătea să-l adopte în viitorul apropiat.

Jurnalistul Radio Liberty, Rikard Jozwiak, cunoscut pentru sursele său, a scris despre acest subiect pe X (Twitter).

El a spus că cu o zi înainte, pe 17 noiembrie, a avut loc prima dezbatere între ambasadorii UE cu privire la aprobarea unor noi restricții economice pentru Rusia - de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Acesta ar trebui să fie deja cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni.

Reprezentantul Ungariei l-a criticat și a blocat complet discuția. Jozwiak nu a precizat ce condiții specifice le-a propus Budapesta în cadrul acestei întâlniri.

Ungaria este principalul obstacol în calea unei decizii a liderilor din UE de luna viitoare de a începe discuţiile oficiale de aderare cu Ucraina odată ce aceasta îndeplineşte toate condiţiile şi de a aloca 50 de miliarde de euro ca ajutor pentru Kiev din bugetul blocului comunitar până în 2027.

First debate among EU ambassadors today on the new and possibly the weakest 🇪🇺 sanctions package to date on 🇷🇺. Lots of comments and 🇭🇺 put full reserve on entire package. Let’s see if there will be agreement before 🎅🎄. #Ukraine